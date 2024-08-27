ليبيا.. أزمة «المركزي» مستمرة والغموض سيد الموقف

لا يزال الغموض يلقي بظلاله على المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا، في ظل تفاقم أزمة المصرف المركزي وتطور تبعاتها ومنها وقف إنتاج وتصدير النفط، وتراجع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، واتساع رقعة المخاوف من العجز على صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وقالت إدارة المصرف إن المقر الرئيسي شهد اقتحاماً لليوم الثاني، لتنفيذ قرار غير قانوني، صادر عن المجلس الرئاسي، بشأن تغيير إدارة المصرف.

وأوضحت في بيان، أن هذا الأمر يعرّض المصرف وأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر، مشيرة إلى أن الواقعة تؤدي إلى تعطيل عمل المصرف، وعدم تمكينه من تنفيذ مرتبات أغسطس، وفتح تغطية الاعتمادات المستندية، والحوالات الشخصية، وفق نص البيان.

وفي محاولة لحلحلة الأزمة، أطلقت البعثة الأممية، مبادرة لعقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق، وهو ما سارعت واشنطن لتأييده، إذ اعتبرت السفارة الأمريكية أنه يمهد الطريق إلى الأمام لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، داعية جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة.

وأعربت البعثة الأممية (أونسميل) عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في ليبيا نتيجة القرارات الأحادية، مؤكدة أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الحالية، ما يهدد بتسريع الانهيار المالي والاقتصادي للبلاد.

وقالت إنها عقدت اجتماعاً طارئاً مع جميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف التوصل إلى توافق يعتمد على الاتفاقات السياسية والقوانين المعمول بها، مع الحفاظ على مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمات العامة.

ودعت البعثة إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل تعليق جميع القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي ورفع حالة القوة القاهرة عن حقول النفط فوراً، والامتناع عن استخدام العائدات النفطية لأغراض سياسية، إضافة إلى وقف التصعيد وتجنب استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو مصالح فئوية، وضمان سلامة موظفي مصرف ليبيا المركزي وحمايتهم من التهديدات والاعتقالات التعسفية.

وأشارت البعثة إلى أن حل هذه الأزمة يشكل ضرورة ملحة لتهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم المجتمع الدولي، مؤكدة أن هذه العملية تهدف إلى إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية والتوصل إلى اتفاق على حكومة موحدة، ما يسهم في إنهاء التآكل في الشرعية المؤسسية والانقسامات التي تعصف بالبلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن التوترات تصاعدت في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد في نظر المواطنين الليبيين والمجتمع الدولي، وإثارة احتمالات المزيد من المواجهات المدمّرة، مشددة على أن التقارير عن الاعتقال التعسفي وترهيب موظفي البنك المركزي مثيرة للقلق بشكل خاص ويجب محاسبة المسؤولين بشكل صارم.

سرعة اختيار

وفي أول رد فعل على الموقفين الأممي والأمريكي، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مجلس النواب إلى سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

موقف حاسم

ويرى مراقبون أن موقف البعثة الأممية جاء حاسماً من حيث التأكيد على ضرورة العودة لما قبل قرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي، على أن يتولى مجلس النواب اختيار محافظ آخر بالتوافق مع مجلس الدولة، وهو ما تدعمه واشنطن والعواصم الغربية لضمان استمرار تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية وتأمين التوازنات المالية في السوق المحلية.

ووفق أوساط مطلعة في شرق البلاد، فإن موقف قيادة الجيش متوافق مع موقف مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه بخصوص غلق المنشآت النفطية في مناطق شرق وجنوب ووسط البلاد والتي تبلغ حوالي 90 % من مجمل مصادر الثروة النفطية في البلاد، وقد تم إبلاغ ذلك رسمياً إلى القوى الإقليمية والدولية، على أن يتم إعادة فتحها مع تراجع المجلس الرئاسي عن قراراته بخصوص التعيينات على رأس مصرف ليبيا المركزي.