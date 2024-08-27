الجيش الإسرائيلي يواصل قصف غزة ويعلن عن «استعادة أسير»

لقي عشرات الفلسطينيين أمس، حتفهم أو أصيبوا، في القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء قطاع غزة، حيث استهدف دير البلح والبريج وخان يونس وحي الزيتون بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر صحية قولها إن أربعة فلسطينيين قضوا وأصيب آخرون جراء إسرائيلي على منزل بدير البلح وسط القطاع، كما سقط عدد من القتلى والجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية على منزل في منطقة بطن السمين وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت المصادر أن القصف الإسرائيلي قتل أباً وابنه في منزلهما بمخيم البريج، بينما لقي فلسطيني حتفه وأصيب آخر جراء قصف على منطقة الأبرار شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وكان الدفاع المدني في غزة قال إن ثلاثة أطفال وأمهم لقوا مصرعهم في غارة جوية ليلية على حي التفاح بمدينة غزة. وأضاف أن هناك ثلاثة مفقودين في أعقاب تلك الغارة. وذكرت وزارة الصحة في القطاع أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مبنى وسط مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل طفل وثلاث نساء ورجل.

وفي جنوب غزة، تسببت غارة على منزل أمس في مقتل خمسة أشخاص، بينهم رجل وأطفاله الثلاثة - الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث سنوات- وسيدة، بحسب قائمة الضحايا التي أصدرها مسؤولو مستشفى ناصر في خان يونس، والذي نقل إليه الجثامين.

ودمرت غارة جوية أخرى منزلاً غربي مدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفل، بحسب ما أعلنه مسؤولون بمستشفى ناصر، الذي نقل إليه القتلى.

منطقة إنسانية

في الأثناء، قالت الأمم المتحدة إن 16 أمراً بالإخلاء أصدرتها إسرائيل في غزة هذا الشهر أدت إلى تكدس السكان في مناطق أصغر من القطاع، حيث أغلق آخر أمر مركز العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، ما تزال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) تقدم الرعاية الصحية وغيرها من المساعدات.

((عملية معقدة))

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد أسيراً إسرائيلياً كان محتجزاً في غزة منذ 7 أكتوبر. وقال الجيش إنه تم إنقاذ قايد فرحان القاضي ((في عملية معقدة في جنوب قطاع غزة)). ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.

والرجل البالغ من العمر 52 عاماً بدوي عربي كان يعمل حارساً في مصنع للتعبئة في كيبوتس ماغين، وهو أحد المجتمعات الزراعية العديدة التي تعرضت للهجوم في 7 أكتوبر.

ولا تزال ((حماس)) تحتجز حوالي 110 أسرى في القطاع، ويعتقد أن حوالي ثلثهم لم يبقوا على قيد الحياة.