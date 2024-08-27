حرب غزة.. مفاوضات وقف النار بلا «دخان أبيض»

لم تتضح بعد نتائج مفاوضات الأسبوع الماضي في القاهرة بشأن حرب غزة، إذ إن تصريحات الأطراف متناقضة، وتعكس رغبات أكثر منها وقائع، وأتت جولة الأسبوع الماضي من دون أن يتصاعد ((الدخان الأبيض))، لكن الدخان الأسود والنيران ظلت تتصاعد من كل أنحاء قطاع غزة مع استمرار القصف.

مصادر مصرية مطلعة قالت إن هذه الجولة من المفاوضات انتهت، الاثنين، ((من دون نتيجة)). وقبل يوم غادر وفد ((حماس))، الذي قال إنه جاء للاستماع من الوسطاء وليس للتفاوض، وكرر وفد ((حماس)) الذي غادر القاهرة، الأحد، أن أي اتفاق لكي يكون مقبولاً من الحركة والفصائل الفلسطينية يجب أن يتضمن ((وقف إطلاق نار دائم، وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة وإعادة الإعمار، وصفقة تبادل جادة))،

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أصر على إشاعة جو من التفاؤل الحذر، إذ قال إن المفاوضين يواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق.

رغم هذه الأجواء الملبدة بالضباب نقلت شبكة ((سي إن إن))، أمس، عن مسؤول أمريكي قوله إن مفاوضات القاهرة كانت ((بناءة وأجريت بروح من جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي، وقابل للتنفيذ))، وإن محادثات مجموعة العمل على المستوى الأدنى ستستمر في الأيام المقبلة ((لمعالجة القضايا والتفاصيل المتبقية بشكل أكبر)).

ونقلت عن مسؤول ثانٍ قوله إن الوسطاء ناقشوا ((التفاصيل النهائية)) لاتفاق محتمل، بما في ذلك أسماء الفلسطينيين في سجون إسرائيل، الذين سيتم تبادلهم كجزء من الاتفاق. وفي محاولة لحفظ خط الرجعة قال المسؤول الأمريكي: إن مثل هذا التقدم ((لا يضمن التوصل إلى اتفاق نهائي في أي وقت قريب))، معتبراً أن نقاط الخلاف المتبقية، على الرغم من أهميتها، ينظر إليها على أنها ((قابلة للتجاوز))، ومن هذه القضايا هي الوجود العسكري الإسرائيلي على حدود غزة مع مصر ((محور فيلادلفيا))، وهذه مسألة يشترك في رفضها الجانبان الفلسطيني والمصري.

جدل

الجدل السياسي داخل إسرائيل له منحى مختلف، حيث الانقسام والاستقطاب، الذي كان قبل هجمات 7 أكتوبر أصبحا أكثر عمقاً، وباتت الخلافات والانتقادات بشأن إدارة الحرب كما إدارة المفاوضات تطفو على السطح، ويشترك فيها المستوى العسكري، وهذا أمر غير مسبوق منذ إنشاء إسرائيل.

صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) الإسرائيلية قالت، أمس، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أرسل فريق التفاوض إلى القاهرة مع مقترح سبق أن رفض من جانب الفريق التفاوضي قبل أشهر، قبل أن يرفضه الوسطاء.

الصحيفة أوضحت، كما نقلت مواقع فلسطينية عنها، أن المقترح تضمن حفر قنوات في محور ((نتساريم))، الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، بحيث لا تسمح بعبور مركبات، واصفة المقترح بـ((غير العادي لحل مشكلة محور نتساريم)).

ورأت الصحيفة أن ((هذه الخطة غير ممكنة، وسبق أن رفضت منذ مدة والفريق عارضها بشدة))، مشددة على أنه رغم ذلك لم يتنازل عنها نتانياهو، بينما رفضها الوسطاء بشكل كلي.

عقبات

وفي مفاوضات وقف إطلاق النار طالب الوفد الإسرائيلي بالبقاء في 8 نقاط عسكرية على امتداد محور ((فيلادلفيا))(الحدود بين غزة ومصر)، وخفض العدد إلى 5 نقاط بعد التفاوض، فيما يصر الجانبان الفلسطيني والمصري على الانسحاب الكامل من المحور.

ونقلت ((يديعوت أحرونوت))عن مصادر قولها إن ((الناس يعتقدون أننا إذا حللنا بنداً واحداً فسوف تكون هناك صفقة، ولا يفهمون أن نتانياهو يأتي فوراً ببند آخر، ما يعرقل التوصل إلى حل)).

ووفق مراقبين ينطوي المشهد على كثير من التعقيد، إذ إن وجود جولات تفاوض لا يعني الوصول إلى نتيجة، كما لا يعكس بالضرورة جدية هذا لطرف أو ذاك في الوصول إلى اتفاق، في حين أن محللين وإعلاميين إسرائيليين يؤكدون أن نتانياهو لا مصلحة له، وفريقه الحكومي في وقف الحرب، أولاً لأن أهدافه المعلنة لم تتحقق، وثانياً لأن بانتظاره قضائياً الكثير من القضايا أضيف إليها هجوم 7 أكتوبر وكيفية إدارة الحرب.

وثمة من المحللين والمراقبين من هم أكثر تشاؤماً من مجرد رؤية الأمور تراوح مكانها مع استمرار الحرب، بل إن إمكانية توسعها قائمة، وتزداد احتمالاً.