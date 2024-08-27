مصمم مصري يحوّل المخلفات الصناعية إلى أثاث لنازحي غزة

عقد رجل الأعمال المصري ومالك شركة لإعادة التدوير، إبراهيم أبوجندي، شراكة مع منظمات غير حكومية لإمداد أسر الفلسطينيين النازحين، وغيرها من الأسر المعوزة، بأثاث وأسرّة من إطارات السيارات المعاد تدويرها وأسطوانات الغسالات.

وقال أبوجندي، وهو مالك شركة موبيكيا الناشئة، ((منتج جديد... مزج بين الباليتات الخشب اللي بتستخدم في شركات الشحن، في عملية الشحن عامة... وهي خامة من المخلفات الصلبة، مزجناها بحلة (أسطوانة) الغسالة وإطار (السيارات) بحيث إنها تتحول إلى سرير مريح في النوم وتكلفته ليست كبيرة سواء لإخواننا الذين يتوافدون إلينا من دول أخرى نحاول أن ندعمهم أو للشباب المقبلين على الزواج مثلاً)).

وأضاف ((الأسر التي تتعرض أصلاً لظروف صعبة تستخدم هذه المخلفات الصناعية، مثل حلل (أسطوانات) الغسالات التي يستعملونها في الطبخ، ومثل الإطارات التي يستخدمونها أحياناً في الجلسات داخل الخيام أو في تثبيت الهياكل المؤقتة التي يستعملونها. نحن نعيد صياغتها كمصممين مصريين ونوظفها كأثاث منخفض التكلفة، مع البعد الإنساني حيث إننا نساعد إخواننا في الآخر)).

وقالت هبة ياسين، وهي نازحة من غزة، ((عندما وصلت مصر، كان علينا أن نؤثث البيت من الصفر. وكما يعرف الجميع فإن الأسعار عالية جداً وتكلفة الأثاث والعفش باهظة جداً)). وأضافت أنها رأت بالصدفة على ((السوشيال ميديا)) صفحة خاصة بإعادة تدوير المخلفات الصناعية وتحويلها لأثاث وموبيليا، حيث أحبت الفكرة لأن التكلفة ستكون أقل، إضافة إلى كون المنتج بشكل جمالي مختلفاً وجديداً.

ويبلغ سعر السرير الواحد 70 دولاراً، ومع توابعه قد يصل سعره إلى 100 دولار تقريباً.

وتتحمل منظمات غير حكومية يتعاون معها أبوجندي مسؤولية دفع تكلفة الأسرّة والحشايا نيابة عن الأسر النازحة المعوزة.