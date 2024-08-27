Wednesday, 28 August 2024 08:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لافروف: الفلسطيني ابن الـ 3 أعوام بنظر إسرائيل إرهابي

8/27/2024 7:13:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن القيادات الإسرائيلية تعتبر أن كل سكان قطاع غزة ((إرهابيون))، وتعتبر أن كل فلسطيني عمره أكثر من 3 أعوام ((إرهابي))، واصفاً ذلك بأنه ((خطير جداً)).

وأشار لافروف خلال مؤتمر صحافي عقب المفاوضات مع وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو، إلى بعض التصريحات من القيادات العسكرية الإسرائيلية بأنه ((ليس هناك مدنيون، كل شخص عمره أكثر من 3 أعوام إرهابي)). ونصح الإسرائيليين بـ((تجنب هذه الأفكار والإيديولوجية))، كما نقلت عنه وكالة سبوتنيك وقال لافروف تعليقاً على الوضع في الشرق الأوسط: ((ليس الجميع يريد وقف إطلاق النار، وبعض الأطراف المشاركة في الصراع تريد مواصلة القتال لأن هذا من مصلحتهم)). وتابع: ((و(يريدون) إبقاء الوضع في حالة عنيفة ولا يريدون التسوية، على أمل حدوث تغييرات في المشهد السياسي)).

وأشار لافروف إلى أن إسرائيل تريد انتظار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، على أمل أن يؤدي هذا الحدث إلى ((إزالة ثقل الضغط على إسرائيل من المجتمع الدولي)) في ما يتعلق بضرورة إنهاء الحرب في غزة. وأوضح أن الحرب ((أودت بحياة أكثر من 40 ألفاً خلافاً للقوانين الدولية أغلبهم من النساء والأطفال، حدث ذلك فقط خلال 10 أشهر)).

ووفقاً له فإن روسيا دانت هجوم 7 أكتوبر، ((لكن الرد العقابي الجماعي هذا غير قانوني ويمس بالقانون الدولي الإنساني ومعاييره)).

بدوره، أشار الزنداني إلى أن تصعيد الوضع في غزة له تأثير سلبي على المنطقة بأكملها، بما في ذلك الوضع في اليمن وتصرفات ميليشيا الحوثي التي تستهدف السفن في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذا لن يساعد على حل الأزمة في غزة، بينما بالنسبة لليمن، فإن المشكلة الفلسطينية مركزية.

MENAFN27082024000110011019ID1108608118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث