لافروف: الفلسطيني ابن الـ 3 أعوام بنظر إسرائيل إرهابي

صرح الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن القيادات الإسرائيلية تعتبر أن كل سكان قطاع غزة ((إرهابيون))، وتعتبر أن كل فلسطيني عمره أكثر من 3 أعوام ((إرهابي))، واصفاً ذلك بأنه ((خطير جداً)).

وأشار لافروف خلال مؤتمر صحافي عقب المفاوضات مع وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو، إلى بعض التصريحات من القيادات العسكرية الإسرائيلية بأنه ((ليس هناك مدنيون، كل شخص عمره أكثر من 3 أعوام إرهابي)). ونصح الإسرائيليين بـ((تجنب هذه الأفكار والإيديولوجية))، كما نقلت عنه وكالة سبوتنيك وقال لافروف تعليقاً على الوضع في الشرق الأوسط: ((ليس الجميع يريد وقف إطلاق النار، وبعض الأطراف المشاركة في الصراع تريد مواصلة القتال لأن هذا من مصلحتهم)). وتابع: ((و(يريدون) إبقاء الوضع في حالة عنيفة ولا يريدون التسوية، على أمل حدوث تغييرات في المشهد السياسي)).

وأشار لافروف إلى أن إسرائيل تريد انتظار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، على أمل أن يؤدي هذا الحدث إلى ((إزالة ثقل الضغط على إسرائيل من المجتمع الدولي)) في ما يتعلق بضرورة إنهاء الحرب في غزة. وأوضح أن الحرب ((أودت بحياة أكثر من 40 ألفاً خلافاً للقوانين الدولية أغلبهم من النساء والأطفال، حدث ذلك فقط خلال 10 أشهر)).

ووفقاً له فإن روسيا دانت هجوم 7 أكتوبر، ((لكن الرد العقابي الجماعي هذا غير قانوني ويمس بالقانون الدولي الإنساني ومعاييره)).

بدوره، أشار الزنداني إلى أن تصعيد الوضع في غزة له تأثير سلبي على المنطقة بأكملها، بما في ذلك الوضع في اليمن وتصرفات ميليشيا الحوثي التي تستهدف السفن في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذا لن يساعد على حل الأزمة في غزة، بينما بالنسبة لليمن، فإن المشكلة الفلسطينية مركزية.