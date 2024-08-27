المياه «سلاح تعطيش» إسرائيلي في الضفة

منذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، استخدمت إسرائيل المياه ((كسلاح)) لتضييق الخناق على الفلسطينيين في القطاع. وفي الضفة الغربية، لا تختلف الصورة كثيراً، حيث تتحكم إسرائيل بنسبة كبيرة من مصادر المياه. وجاء في تقرير نشرته وكالة سبوتنيك، أن الضفة تشهد منذ 25 مايو الماضي، تقليصاً لكميات المياه الواصلة إلى تجمعات رئيسية.

وفي إجراء يتكرر سنوياً، خفضت شركة ((ميكروت)) الإسرائيلية، كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة، إلى ما يقارب 35 %، تلاها تخفيض لمناطق رام الله بنسبة تتجاوز 50 %، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة لدى الكثير من التجمعات السكنية. ورغم أن ((ميكروت))، التي تزود الضفة بالمياه، أعادت ضخ نسب المياه تدريجياً، إلا أن وصول المياه إلى الفلسطينيين ما زال متذبذباً.

وتنقل الوكالة عن باسم النتشة، أستاذ الزراعة في جامعة فلسطين التقنية قوله إن التقليص الإسرائيلي للمياه يستمر بوتيرة تصاعدية ويهدف إلى فصل التجمعات الفلسطينية عن المناطق الزراعية، خاصة القريبة من المستوطنات في المناطق المسماة ((ج))، بهدف تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، مضيفاً ((بالتالي فإن إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً ضد الفلسطينيين)).

قطع نهائي

وفي تصريح سابق لمدير عام مجموعة الجيولوجيين الفلسطينيين عبدالرحمن التميمي، قال: ((إسرائيل من الممكن أن تقطع مصادر المياه نهائياً عن الضفة الغربية في حالة نشوب حرب إقليمية، وأنصح المواطنين بتخزين أكبر كمية من مياه الشرب في المنازل)).

وأضاف: إنه لا يمكن فصل الإجراءات الإسرائيلية باستخدام المياه وسيلة تعطيش عن سياق أي حرب قادمة في المنطقة، وليس مستغرباً على إسرائيل قطع مصادر المياه عن الفلسطينيين في مرحلة ما، وكذلك قطع الكهرباء والذي سيؤثر بشكل مباشر على مضخات المياه التي تعمل بالكهرباء.