«أبوظبي للصيد والفروسية».. ملتقى عالمي لصون التراث الإنساني

نجح أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منذ انطلاقه في عام 2003 بالتحول إلى أحد أهم الملتقيات العالمية، التي تمزج بين الحداثة والأصالة، وتعزز الإبداع والابتكار في مختلف الرياضات والأنشطة التراثية للحفاظ عليها، وإبقائها حية في وجدان جيل النشء.

وتنطلق يوم السبت المقبل الدورة الـ 21 من المعرض، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، ويجسد المعرض جانباً مهماً من العراقة والأصالة الإماراتية، وإرث الآباء والأجداد.

وشهد المعرض خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم، ليصبح من أهم وأضخم المعارض المتخصصة في الشرق الأوسط.

ويضم المعرض هذا العام آلاف العلامات التجارية، في قطاعات متنوعة تشمل الفروسية، والصقارة، والصيد، والرماية، والمحافظة على التراث، والمركبات الترفيهية، وسيارات التخييم، والسياحة، والسفاري، والرياضات البحرية، والفنون، والحرف، إضافة إلى عدد من الأنشطة الرياضية والخارجية الأخرى، التي يترقبها عشاق الصيد والفروسية من الهواة والخبراء والمختصين. ويحتفي المعرض بالمزيج الغني للتراث الثقافي الإماراتي، وأحدث الابتكارات والتكنولوجيا.

ومن أبرز الإضافات التي تم استحداثها في الدورة الحالية قسم معدات الترفيه الخارجي والمركبات الترفيهية، حيث يمكن لعشاق السفر والمغامرات الخارجية اكتشاف أحدث تلك المركبات والمعدات من العلامات التجارية العالمية الرائدة، والاطلاع على أحدث عروضها وابتكاراتها. ويشهد المعرض عودة ((مزاد الصقور))، الذي يتيح المزايدة على الطيور الثمينة، سواء بالحضور شخصياً أو عبر الإنترنت .

ويدشن المعرض خلال دورته الحالية النسخة الرابعة من مسابقة ركوب الخيل لأصحاب الهمم، التي تهدف إلى إلقاء الضوء على مواهب ومهارات أصحاب الهمم في الفروسية، من خلال أنشطة واختبارات تقليدية، تتطلب من الفرسان تجاوز مضمار العقبات على ظهور الخيل بنجاح، للفوز بمجموعة من الجوائز، التي سيتنافس عليها أصحاب الهمم ضمن المسابقة، كما سيقدم فريق ((جمعية كلنا مع أصحاب الهمم)) عرض لليولة التقليدية.

ويمثل قسم الصيد والرياضات البحرية في المعرض نقطة جذب رئيسة تستقطب الصيادين المتمرسين والجدد، حيث شكلت الإمارات وجهة رئيسة لهواة الصيد، بفضل سواحلها الممتدة على مساحة تفوق 1300 كيلو متر، وموقعها المميز على مياه الخليج العربي، التي تزخر بأنواع شهيرة من الأسماك.