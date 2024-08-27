3 إماراتيات يرسمن ملامح مستقبل مستدام في مطارات دبي

بينما تمضي مطارات دبي قدماً في رحلتها نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، تبرز سارة العبدالله ومريم العوضي ونجلاء الغمّاي كنموذج يُحتذى به، وشاهد على قدرة المرأة الإماراتية على صناعة مستقبل أفضل، خطوة تلو أخرى.

سارة العبدالله، مديرة الاستدامة التجارية في مطارات دبي، لا تكتفي بالحديث عن الاستدامة بل تسعى جاهدة لتحقيقها من خلال بناء شراكات فعّالة، والمشاركة في محورية، بما في ذلك مشروع لإدارة وإعادة تدوير 60% من النفايات في مطار دبي الدولي. وتؤكد سارة أهمية العمل الجماعي لتحقيق الاستدامة، قائلة: ((الاستدامة ليست مجرد هدف، بل هي رحلة نتشاركها معاً، فمن خلال بناء مجتمع يتبادل المعرفة ويتعاون، نتمكن من خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجميع)).

من خلال عملها تثبت المهندسة مريم العوضي، من دائرة الطاقة والاستدامة في مطارات دبي، أن الاستدامة والكفاءة تسيران جنباً إلى جنب. أحد مشاريعها الرئيسة كان العمل على تحديث الإضاءة والمباني في المطار، والذي أدى إلى تخفيض 47 ألف طن من الكربون أي ما يعادل زراعة أكثر من مليون شجرة كل عام. تقول مريم: ((كل مشروع شاركت فيه، بغض النظر عن حجمه، هو خطوة نحو تحقيق عالم أكثر استدامة.

وفورات الطاقة التي نحققها ليست مجرد أرقام، بل هي إسهام حقيقي في بناء مستقبل أفضل لمجتمعنا)).

جهود

وتقود نجلاء الغمّاي، بصفتها مديرة لإدارة الفئات في مطارات دبي، جهود دمج الممارسات المستدامة بيئياً في عمليات الشراء بمطارات دبي، مؤكدة بذلك أن الاستدامة يمكن أن تكون استراتيجية عمل أساسية.

وقد أسفرت قيادتها لمشروع تطوير ((سياسة الشراء الأخضر)) لمطارات دبي عن زيادة ملحوظة في المشتريات الصديقة للبيئة بنسبة تقارب 49% في عام 2024 مقارنة بعام 2022. كما ساهم دعمها لتنفيذ سياسة عدم استخدام الورق في تقليل الطباعة بشكل كبير، من آلاف الصفحات في 2018 إلى صفر في 2024. وتؤكد نجلاء أن ((الاستدامة في المشتريات لا تقتصر على اختيار المنتجات المناسبة، بل تتعدى ذلك إلى ترسيخ مبدأ اتخاذ القرارات المسؤولة والأخلاقية التي تؤثر إيجاباً في الصناعة بأكملها)).

وتسعى صناعة الطيران إلى تحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة، وتبرز مطارات دبي كنموذج رائد من خلال تنفيذها خطوات ملموسة نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

وتظهر جهود مطارات دبي، في تقليص بصمتها الكربونية وتعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات التي تشمل مشاريع لتوفير الطاقة، وشراكات بيئية، ومعالجة وإعادة تدوير النفايات، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وقد أدت هذه المبادرات إلى تقليل كبير في انبعاثات الكربون وتكاليف الطاقة، مما منح مطارات دبي اعترافاً من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية في المطارات التابع لمجلس المطارات الدولي.

في قلب مسيرة مطارات دبي نحو مستقبل أكثر استدامة، تبرز ثلاث إماراتيات رائدات، يمثلن مصدر إلهام حقيقي في قيادة جهود الشركة لتحقيق أهدافها البيئية الطموحة.