وزراء: قيادة الإمارات وفرت بيئة داعمة ومحفزة للمرأة مكنتها من التميز والإبداع

أكد معالي الوزراء أنه بفضل توجيهات ودعم القيادة الحكيمة أضحت التجربة الإماراتية في تمكين المرأة نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

وشددوا على أن حكومة الإمارات حريصة على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للمرأة الإماراتية تمكنها من التميز والإبداع في مجالها.

دلالات

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن يوم المرأة الإماراتية يحمل في طياته دلالة كبيرة وإشارة واضحة إلى مدى اعتزازنا بنجاحات وعطاءات المرأة الإماراتية، وفخرنا بإنجازاتها في جميع المجالات وتقديرنا لمساهماتها الفعالة في تطور مجتمع دولة الإمارات منذ قيام دولة الاتحاد، في ظل نهج وطني لتمكين المرأة الإماراتية وإيمان راسخ بقدراتها وإمكاناتها منذ أولى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه)) أهمية خاصة لتمكين المرأة الإماراتية وإفساح كافة المجالات لها لمشاركة أخيها الرجل في عملية التنمية المستدامة ورسم ملامح المستقبل المشرق لوطننا الغالي.

ففي ظل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة في سبيل تمكين المرأة الإماراتية في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية؛ حتى أضحت التجربة الإماراتية في تمكين المرأة نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

وإننا إذ نحتفي بيوم المرأة الإماراتية، فإننا نتشرف بأن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية؛ كما نتقدم بالتهنئة والتقدير إلى المرأة الإماراتية التي تواصل دورها الحيوي في مسيرة تطور الوطن وتقدمه.

ركيزة أساسية

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية ((إن المرأة الإماراتية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والازدهار، التي تشهدها دولة الإمارات، بفضل الرعاية والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، التي حرصت على تمكين المرأة، وتعزيز دورها في مختلف القطاعات.

وأضاف تميزت ابنة الإمارات بكفاءتها العالية وقدرتها على تحقيق إنجازات استثنائية، أسهمت في تشكيل ملامح مستقبل الإمارات، موضحاً أن هذا التميز يأتي تجسيداً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حيث قدمت الدعم اللامحدود، لتطوير قدرات المرأة الإماراتية وإبراز دورها الفاعل في المجتمع.

وثمن معالي الحسيني دور المرأة الإماراتية في تطوير القطاع المالي بالدولة، وفي رسم ملامح نجاحه وتقدمه، لافتاً إلى أنها سطرت بنجاحاتها وجهودها وعطائها، قصص نجاح ملهمة في مختلف مواقع العمل، وأثبتت قدرتها على تخطي التحديات وخلق فرص جديدة للنمو أثمرت الإنجازات الكبيرة وتحقيق ريادة الدولة في المجال المالي عالمياً.

مناسبة وطنية

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن يوم المرأة الإماراتية يُعد مناسبة وطنية مهمة نتذكر فيها إنجازاتها ومساهمتها القوية والفعّالة في دعم المسيرة التنموية للدولة، ودورها المتميز في بناء الأجيال والوطن، وترسيخ قيم المجتمع الإماراتي والحفاظ عليها.

مشيراً معاليه إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، قدمت الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية ووفرت لها كافة مقومات النجاح والإبداع والابتكار، حتى تبوأت مكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات المجتمع.

وقال معاليه: تُشكل المرأة الإماراتية اليوم جزءاً رئيساً في العمل الاقتصادي بدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي عدد الرخص التجارية التي تملكها إماراتيات في الدولة إلى 135,171 رخصة حتى 26 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 23% مقارنةً بـ109,871 رخصة بنهاية عام 2023، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة ومنها السياحة والنقل الجوي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والتأمين والأنشطة الإبداعية والتأمين.

مصدر إلهام

قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية اليوم هو تقدير لدورها الجوهري في نسيج المجتمع، فهي القلب النابض للأسرة، والركيزة الأساسية في تنشئة جيل واعٍ وقادر على مواكبة التحديات.

وأضافت معاليها: إن أثر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، هو أعظم تجسيد لقوة المرأة في الإمارات، فقد كانت ولا تزال مصدر إلهام ودعم للمرأة الإماراتية في مختلف مراحل حياتها، فبرؤيتها الثاقبة وحكمتها غرست سموها القيم الأصيلة في نفوس النساء، وعززت فيهن روح المبادرة والريادة، وبرعايتها وجهودها الاستثنائية تحققت قفزات نوعية في مجال تمكين المرأة، ليس فقط في الحياة العامة بل داخل محيط الأسرة، حيث أصبحت المرأة شريكاً حقيقياً في صنع القرار، ومؤثراً رئيساً في بناء مجتمع قوي ومستدام.

تهنئة

تقدم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به سموها في دعم وتمكين المرأة الإماراتية.

وأضاف معاليه إن حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة في مختلف المجالات، يعد ركيزة أساسية في نهضة الدولة، ويأتي هذا التمكين كجزء من ((السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 - 2031)) التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية وريادتها في مختلف المحافل.

كما أشار معاليه إلى أن إجمالي عدد موظفات وزارة العدل بلغ 612 موظفة، منهن 42 تعمل في السلطة القضائية، و33 في الوظائف الإشرافية، و167 من فئة الشباب، إضافة إلى 5 متدربات قضائيات يتم إعدادهن للعمل في المجال القضائي.

كما بلغ إجمالي عدد المحاميات المقيدات لدى وزارة العدل 906 محاميات، مما يعكس النجاح المستمر لسياسات التمكين التي تتبناها الوزارة، وتأتي هذه الإنجازات لتؤكد أن المرأة الإماراتية ستظل شريكاً رئيساً في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات، وأن مستقبل الوطن سيظل مشرقاً بفضل تضافر الجهود المشتركة بين جميع أفراد ومؤسسات الدولة.

دولة قوية

في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: وضعت دولة الإمارات ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، ركائز أساسية لبناء دولة قوية، قوامها العنصر الوطني المتسلّح بالعلم، والمعرفة، والإيمان، وكان من طليعة الرؤى والقرارات الاستراتيجية الدعوة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات الحيوية، والاستثمار في قدراتها، ومهاراتها، وخبراتها التي باتت نموذجاً يحتذى به اليوم في شتى المجالات.

وأشار معاليه إلى الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة مؤخراً، حيث تحتل المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين بتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2024، وهو نتاج لهذا الدعم الكبير والمتواصل للمرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز تواجدها وتطلعاتها.

تمكين

من جهتها أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن يوم المرأة الإماراتية يعكس حرص القيادة الرشيدة المستمر على تمكين المرأة وتعزيز دورها في نهضة المجتمع والمساهمة الفاعلة في مسيرة الدولة نحو الازدهار.

وقالت معاليها: ((بذلت الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه جهوداً كبيرة لتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وسيراً على الدرب يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله مسيرة القائد المؤسس في إتاحة المجال أمام كل امرأة وفتاة إماراتية للعلم والعمل والتطور، وهو ما تترجمه على أرض الواقع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي تعد القدوة ومصدر الفخر لكل فتاة وامرأة إماراتية.

لقد أصبحت جهود أم الإمارات نبراساً يضيء الطريق أمام كل امرأة إماراتية تتطلع نحو مستقبل مشرق)).

وأضافت معاليها: تتنامى كل يوم الحاجة للمرأة الإماراتية للمساهمة بشكل أكبر في جهود التنمية المستدامة في الدولة في مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما يعبر عنه شعار نتشارك للغد الذي يواكب تمديد عام الاستدامة لـ2024.

جدارة واستحقاق

وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، يأتي مجدداً لتقدير المرأة الإماراتية، حيث نستذكر إنجازاتها ونستعرض مساهماتها في بناء الوطن.

وأكدت معاليها أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها واستحقاقها في التقدير، لأنها سعت بكل جد لاستثمار الفرص في التعليم والعمل.

وأضافت معاليها المرأة الإماراتية هي دعامة الأسرة، والأم والمربية القائدة، التي تحرص على بناء الأجيال من أجل رفعة الوطن، وكانت وما زالت تعمل بكل جد ومثابرة، وها نحن نرى نتائج عملها ومساهماتها وعطاءاتها في شتى نواحي مجالات البناء والتنمية.

وأشارت إلى أن المتتبع لمسيرة المرأة الإماراتية، سيجد أنها حظيت بأروع قدوة، هي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قادت مسيرة المرأة وعملت على الارتقاء بمكانتها، وأسست لمنهج عمل وطريقة حياة من شأنها أن تعلو بمكانة المرأة وتعظم دورها في تحقيق كل أهداف التنمية.

رائدة التطوير

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن المرأة الإماراتية أصبحت رائدة التطوير وصناعة المستقبل في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت معاليها: إن نساء وفتيات الإمارات يمثلن نموذجاً وقدوة للجميع في العطاء والعمل الجاد والإنجاز، ومثالاً في الطموح الكبير، والسعي المتواصل للإنجاز، مشيرة إلى أن الإماراتية تمكنت من أن تبدع في مختلف المجالات، من ريادة الأعمال، إلى ريادة الفضاء، من التخصصات العلمية والتكنولوجية، إلى خدمة المجتمع، من العمل الحكومي والمشاركة الفاعلة في قيادة مسيرة التنمية، إلى قيادة القطاع الخاص والإبداع في مجالات الاقتصاد.

إنجازات متميزة

من جانبه قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: لطالما أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة، من خلال تقديم خدمات وتسهيلات في مختلف القطاعات، فضلاً عن مبادرات استراتيجية تعزز قدرتها على التوازن بين جوانب حياتها المتعددة واهتمامها بأسرتها وتربية أبنائها وتعليمهم القيم الأخلاقية والتقاليد الأصيلة، ومنحها الفرص المناسبة لتجسيد تطلعاتها لما لدورها من أهمية في جميع مجالات الحياة العملية والعلمية، ولإسهاماتها الحيوية في رفد المجتمع بالخبرات النوعية.

وأضاف معالي النيادي: نحتفي اليوم بإنجازات المرأة الإماراتية التي أثبتت سعيها المتواصل نحو تحقيق النجاح والتميز على الصعيدين المحلي والعالمي، لأنها تمتلك طموحات واعدة لتكون نموذجاً وطنياً رائداً في الإبداع والابتكار، كونها تشكل ركيزة أساسية ضمن المسيرة المستدامة التي تشهدها الإمارات، فهي تساهم بدفع عجلة التقدم والتطوير بما لديها من قدرات ومهارات متعددة، فالاستثمار في تمكين المرأة يُعد أحد المسارات المهمة لتحقيق إنجازات قيمة.

اهتمام

أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن الاحتفال بمناسبة المرأة الإماراتية تحت شعار نتشارك للغد، يجسد الاهتمام الكبير والدعم الاستثنائي الذي أولته ولا تزال توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، وإيمان سموها الراسخ بتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع وإتاحة كافة الممكنات لتنمية روح الريادة والمسؤولية لديها، بما أسهم في تعزيز مكانة المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.

وقالت معاليها: ((تُشكل المرأة الإماراتية قوة اقتصادية مهمة انطلاقاً من موقعها كرائدة أعمال وتوليها مناصب قيادية وريادية في مراكز اتخاذ القرارات، حيث تعمل في أسواق الدولة أكثر من 128,412 شركة صغيرة ومتوسطة تمتلكها إماراتيات، كما يوجد قرابة 135,171 مشروعاً مملوكاً لرائدات أعمال إماراتيات في الدولة)).