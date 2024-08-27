الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة ومشاركتها البرلمانية

يجسد النجاح الذي تحققه المرأة الإماراتية، من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي ومشاركتها في العمل البرلماني، مدى الريادة والتقدم الذي وصلت له دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة، وذلك بفضل الرعاية والدعم، الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويشارك المجلس الوطني الاتحادي في الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار ((الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم))، ودولة الإمارات تحقق ريادة عالمية في تمكين المرأة، وفي مؤشر نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان، وذلك ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية، التي سجلت فيها ريادة على مستوى دول المنطقة والعالم، وذلك بانتخابها رئيسة للمجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015م كأول امرأة تترأس برلماناً على مستوى المنطقة.

كما حصلت المرأة على منصبي النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس في عدد من الفصول التشريعية، وحصلت على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي، الذي بدأ في شهر نوفمبر 2023م ورئاستها عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة، وعضويتها في هيئة مكتب المجلس.

وتشارك المرأة على الصعيد الداخلي في جميع مناقشات المجلس المتعلقة بمشروعات القوانين، وطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة .