شمسة بنت حمدان: المرأة في الإمارات تحظى بدعم ورعاية الشيخة فاطمة

أكدت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات للتوحد، أن الإمارات وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤمن بالدور الكبير للمرأة الإماراتية في مسيرة البناء والتطوير، وتقدر وتعتز بجهودها كشريك فاعل، ورئيس في خطط التنمية الشاملة.

وقالت: إن الاحتفال بـ((يوم المرأة الإماراتية))، يأتي تقديراً وتكريماً من قيادتنا الرشيدة، لمساهمات ابنة الإمارات في المجالات المختلفة، وتعبيراً عن فخر الوطن بها وبدورها الرائد.

وأكدت أن المرأة في الإمارات تحظى بدعم كبير ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وأنها حققت بفضل هذا الدعم سجلاً حافلاً من الإنجازات، ووصلت إلى الصدارة، حتى أصبحت الإمارات، بفضلها نموذجاً يحتذى به في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وأضافت: إن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مواقف مشهودة وبارزة في تحفيز طاقات المرأة الإماراتية، لتنطلق نحو آفاق واسعة في مجالات التعليم والعمل والتنمية الأسرية، وتحقق التفوق والتميز، وتكون شريكاً في نهضة الدولة وازدهارها متسلحة بالعلم والمعرفة والإصرار على الإنجاز.

وأثنت الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، على دور المرأة الإماراتية في بناء الأسرة، وتنشئة أجيال متمسكة بقيم دينها وتقاليد وأخلاق وطنها، وحريصة على الوصول لأعلى درجات العلم لتسهم في تعزيز خطط التنمية والبناء.