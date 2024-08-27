لطيفة بنت محمد: «الإماراتية» ملهمة المجتمع ورهان دولتنا الناجح

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن المرأة الإماراتية تخطَّت مرحلة التمكين ووصلت إلى التنافسية العالمية، وأسهمت من خلال إنجازاتها ودورها الريادي في بناء مستقبل مستدام، فحظيت بثقة القيادة الرشيدة وأصبحت مُلهِمة المجتمع، وقالت: ((المرأة الإماراتية رهان دولتنا الناجح، أثبتت جدارتها في تولّي كل المهام، وقدرتها على صنع الفرص وتحويل التحدّيات إلى إنجازات في جميع المجالات محلياً وإقليمياً ودولياً، فأصبحت شريكةً في صنع القرار، وتوّجت نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية على مختلف الأصعدة منذ تأسيس الدولة وحتى الآن)).

وأضافت سموها: ((المرأة الإماراتية نبض الأسرة وروح المجتمع.. هي قلب الوطن النابض بالعطاء.. والمَدرسة التي تنشئ جيلاً قوياً واعداً قادراً على قيادة المستقبل)).

نهج

وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن ((بنت الإمارات)) تواصل السير على درب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أتاحت كافة الفرص لاستثمار قدرات المرأة في مختلف المجالات وشتى القطاعات، ولافتةً سموّها إلى دور القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً متفرداً في تمكين المرأة وتوسيع آفاقها وتعزيز حضورها ومكانتها لتصبح اليوم سفيرة لدولتها، تمثلها أفضل تمثيل في كافة المحافل الدولية.