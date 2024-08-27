صقر غباش: شريك فاعل في مسيرة النهضة الحضارية

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدور الرائد والملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسجلها الحافل بالمنجزات في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية وإعلاء شأنها في مختلف المجالات، مما جعلها نموذج استثنائي نفاخر به الأمم.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إلى أن المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في بناء جسور الاستدامة من خلال أدوارها التنموية المختلفة، سواء من خلال منظومة الأسرة عبر غرسها لسلوكيات وثقافة الاستدامة باعتبارها المرجعية والقدوة لأفراد أسرتها أو من خلال المنظومة المهنية والمجتمعية . وأشار معاليه إلى أن الإنجازات الحضارية التي حققتها المرأة الإماراتية تعد ترجمة عملية لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن وهي الرؤية التي تعمقت في فكر ونهج القيادة.

ووجه معاليه أسمى آيات العرفان لـ((أم الإمارات))، على دعمها لمسيرة المرأة وجهودها العظيمة في مسيرة العمل النسائي .