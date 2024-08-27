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خالد بن زايد: المرأة أصبحت شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة

8/27/2024 7:13:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة بالدولة، مشيراً سموه إلى أن الدعم، الذي تحظى به في الميادين كافة يمثل مبدأ راسخاً ونهجاً مستداماً للدولة.

مناسبة

وقال سموه في كلمته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن هذه المناسبة تعد فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة، ودعم مشاركتها في المجالات المختلفة، ولتقديم الشكر لابنة الإمارات على كل جهد تبذله لأجل بناء أجيال تواصل مسيرة التنمية، ولكل عمل تقوم به لرقي وتقدم بلادنا جنباً إلى جنب مع شرائح المجتمع كافة.

مردفاً سموه: ((كل الاحترام والتقدير والامتنان لكل امرأة إماراتية)).

مشاركة

وأضاف سموه: ((نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت في ترسيخ مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية، لتسطر قصص نجاح ملهمة في التميز والريادة حتى باتت مثالاً يحتذى إقليمياً وعالمياً)).

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