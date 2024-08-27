«دبي للإعلام» تستضيف وفد مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل

استقبل محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ((دبي للإعلام))، عبد الرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز ((إرادة)) للعلاج والتأهيل، وبحث معه آفاق التعاون، وتعزيز الشراكة البناءة بين الطرفين في مختلف المجالات، جاء ذلك خلال زيارة وفد المركز إلى مقر ((دبي للإعلام))، اطلع خلالها على تجربة المؤسسة وإمكاناتها اللوجستية، واستراتيجيتها المستقبلية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الإعلامي، وتنمية المواهب.

حضر اللقاء كل من شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، وسارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في ((دبي للإعلام))، ونبيلة عثمان، مدير مكتب المدير التنفيذي، وأمينة عجلان، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مركز ((إرادة)).

وفي هذا الإطار أكد محمد سليمان الملا حرص ((دبي للإعلام)) على توطيد علاقاتها مع المؤسسات الحكومية والخاصة، ومد جسور التواصل معها. وقال: ((تلتزم ((دبي للإعلام)) عبر برامجها ومبادراتها المختلفة بأداء رسالتها الرامية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي، وتعزيز الوعي المعرفي بأهمية الخدمة المجتمعية، وأنماط الحياة الإيجابية والتماسك الأسري))، لافتاً إلى أن المؤسسة تشجع موظفيها على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، التي تنسجم مع أهدافها الرامية إلى تشجيع الممارسات المسؤولة في بيئة العمل.

من جانبه عبر عبد الرزاق أميري عن سعادته بالتعاون مع ((دبي للإعلام))، واصفاً إياه بـ((الخطوة المثمرة)).

وقال: ((سيتيح تعاوننا مع ((دبي للإعلام)) العديد من الفرص والحلول الإعلامية المبتكرة، التي تساعدنا في الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة، من خلال تعاوننا مع مجموعة من البرامج التوعوية، التي تبثها ((دبي للإعلام)) عبر منصاتها، ما يسهم في تعزيز الجهود، التي يبذلها المركز الهادفة إلى رفع مستوى جودة الخدمات، التي يقدمها لأفراد المجتمع، مشيداً بما تمتلكه ((دبي للإعلام)) من إمكانات وكوادر، وما تتميز به من قدرات وطاقات إبداعية قادرة على تقديم مضمون إعلامي راقٍ ومتميز، يعكس تطور القطاع الإعلامي في دبي)).