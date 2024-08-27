مدارس دبي الخاصة تستقبل الطلبة بفعاليات تعزز «العربية»

واصلت المدارس الخاصة في دبي متابعة انتظام طلابها وفق البرمجة الزمنية المخططة، حيث استقبلت الطلبة الجدد في اليوم الأول بصحبة أولياء أمورهم، تليها العودة التدريجية لباقي الصفوف، وفي إطار استراتيجياتها التعليمية الحديثة، نظمت المدارس فعاليات مبتكرة تهدف إلى دعم اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية، لضمان بداية قوية ومثمرة للعام الدراسي الجديد.

ويستمر انتظام الطلبة بشكل جزئي حتى يوم الجمعة المقبل، وحرصت المدارس على تنظيم فعاليات متنوعة منها عروض ترفيهية باللغة العربية لتعزيز الهوية العربية، تحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة من أجل المحافظة على اللغة وأخرى تفاعلية باللغة الإنجليزية لجذب الطلبة.

ومن جهتها أكدت غدير أبو شمط، مديرة مدرسة الخليج الدولية، أن المدرسة استقبلت ما يقرب من 3 آلاف طالب وطالبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تم تنظيم فعاليات ومبادرات تهدف إلى تعزيز ودعم اللغة العربية بين الطلاب، وتنظيم مهرجان وتقديم عروض مسرحية باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن جهتها أفادت الدكتورة مروة علي مهيأ، رئيس قسم المواد الوزارية في مدرسة أكسفورد، بأن المدرسة تولي اهتماماً بالغاً بالارتقاء باللغة العربية بين الطلاب، من خلال تنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز مهاراتهم اللغوية والأدبية.

وأوضحت أن من بين هذه الفعاليات مبادرة ((صندوق التحديات))، التي تم إطلاقها بهدف تقديم مساحة آمنة للطلاب للتعبير عن مخاوفهم وتحدياتهم المتعلقة بالعملية التعليمية، وتم توزيع صناديق في فصول الدراسة، حيث يمكن للطلاب كتابة مشاعرهم وتحدياتهم بكل سرية، مما يعزز من شعورهم بالراحة والانفتاح في بيئة تعليمية داعمة.

وصرح الدكتور محمود بكري الأمين، رئيس قسم اللغة العربية ومدير مدرسة المعارف الخاصة، أن قسم اللغة العربية استقبل طلاب المدرسة بمجموعة متنوعة من الأنشطة التي هدفت إلى كسر الجليد بين الطلاب والمعلمين، وكذلك بين الطلاب بعضهم البعض، خاصة الطلاب الجدد الذين انضموا للمدرسة هذا العام.

وأضاف الدكتور بكري أن القسم نظم أنشطة تربط الطلاب بمحيطهم الاجتماعي من خلال مهارات اللغة العربية، حيث تم دعوة الطلاب للحديث عن إجازاتهم الصيفية وكيفية قضائها، بالإضافة إلى كتابة فقرات عن هواياتهم وسبل تطويرها خلال الإجازة، مع التركيز على أهمية قضاء وقت الفراغ في أنشطة مفيدة وممتعة.