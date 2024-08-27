سارة الأميري: توجيهات القيادة بوصلة عمل للعام الدراسي

حثت معالي سارة الأميري، والتعليم، الكوادر التربوية على ترجمة رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى واقع ملموس في الميدان التربوي واعتبارها موجهات عمل وبوصلة تقود جهودهم على مدار العام الدراسي، وذلك لما فيها من قيم وأولويات تربوية. جاء ذلك خلال تفقد معاليها سير العملية التعليمية تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك خلال زيارتها عدداً من المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة.

وتأتي جولة معاليها في إطار حرصها على الوقوف بشكل مباشر على كافة الاستعدادات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترات الماضية تمهيداً لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، وكذلك توفير الدعم اللازم لكوادر الميدان التربوي والعمل معهم بشكل وثيق بما يحقق رسالة الوزارة وتطلعاتها خلال العام الدراسي الجاري.

وخلال جولتها تفقدت معاليها الطلبة في الفصول الدراسية واطلعت على البرامج الترحيبية التي تنظمها المدارس لاستقبال الطلبة وأولياء الأمور ضمن حملة ((من طالب إلى قائد)) التي أطلقتها الوزارة تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي تتضمن العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية والإثرائية المتنوعة الرامية إلى تكامل أدوار مختلف مكونات المجتمع التربوي لدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية. وحثت معاليها في حديثها خلال الجولة الكوادر التربوية على ترجمة رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى واقع ملموس في الميدان التربوي واعتبارها موجهات عمل وبوصلة تقود جهودهم على مدار العام الدراسي، وذلك لما فيها من قيم وأولويات تربوية.

وأكدت معاليها خلال الجولة على أهمية تكاتف الجهود في الميدان من أجل توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة مع انطلاق عامهم الدراسي مشيدةً بالجهود الكبيرة التي يبذلها كوادر الميدان التربوي وحرصهم على جعل العام الدراسي الجاري عاماً استثنائياً مليئاً بالإنجازات والنجاحات التعليمية والتربوية.

من ناحيته أشاد المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم خلال زياراته الميدانية لعدد من المدارس الحكومية بتضافر جهود كوادر الميدان التربوي وأولياء الأمور وحرصهم على التعاون في ما بينهم ليواصل الطلبة مسيرتهم التعليمية بما يعزز دافعيتهم لتحقيق المزيد من التميز والتفوق في رحلتهم التعليمية.