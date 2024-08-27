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حمدان بن محمد يعزي في وفاة موزة المرّي

8/27/2024 7:13:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء في وفاة موزة بنت عبيد بن راشد المرّي، والدة الشيخ محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم.

وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنّاته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لأسرة الفقيدة، داعياً المولى العليّ القدير أن يشملها بواسع رحمته ويجعلها من أهل الجنة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عصر أمس، التعازي من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، في وفاة ((جدته)) المغفور لها موزة بنت عبيد بن راشد المرّي. وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو ولي عهد الفجيرة ولأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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