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عن الصحة والاستهتار بها

8/27/2024 7:11:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قلت‭ ‬بالأمس‭ ‬إنني‭ ‬أخوض‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬تربية‭ ‬العيال‭ ‬بحسبان‭ ‬انني‭ ‬مؤهل‭ ‬لذلك‭ ‬بحكم‭ ‬انني‭ ‬أب‭ ‬وجد‭ ‬ولي‭ ‬خبرة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريس،‭ ‬وقلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مقالاتي‭ ‬هنا‭ ‬إنني‭ ‬أخوض‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أمور‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬ليس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬علم‭ ‬وخبرة‮»‬‭ ‬ولكن‭ ‬باستقراء‭ ‬آراء‭ ‬أهل‭ ‬التخصص،‭ ‬أقول‭ ‬قولي‭ ‬هذا‭ ‬وأحمد‭ ‬الله‭ ‬لأنني‭ ‬لست‭ ‬كثير‭ ‬المرض‭. ‬استغفر‭ ‬الله‭ ‬فعندي‭ ‬أمراض‭ ‬مستوطنة‭ ‬ولديها‭ ‬إقامة‭ ‬نظامية‭ ‬في‭ ‬جسمي،‭ ‬وأصاب‭ ‬أحيانا‭ ‬بأمراض‭ ‬‮«‬محترمة‮»‬‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬زيارة‭ ‬الطبيب‭ ‬ثم‭ ‬المختبرات‭ ‬الطبية‭ ‬وأقسام‭ ‬التصوير‭ ‬بأشعة‭ ‬إكس‭ ‬وأشعة‭ ‬دبليو‭ ‬سي‭ (‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الاسم‭ ‬الذي‭ ‬اخترته‭ ‬للرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬لأن‭ ‬الانحشار‭ ‬داخل‭ ‬ذلك‭ ‬الجهاز‭ ‬ينشط‭ ‬المثانة‭ ‬والجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬عموما‭)‬،‭ ‬ولكنني‭ ‬لست‭ ‬ميالا‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬إلى‭ ‬التحدث‭ ‬عنها‭ ‬ولا‭ ‬استسلم‭ ‬لها‭ ‬طالما‭ ‬‮«‬فيني‭ ‬حيل‭ ‬وشدة‮»‬‭. ‬بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬الاستسلام‭ ‬للمرض،‭ ‬ولا‭ ‬أحب‭ ‬التمارض،‭ ‬وإذا‭ ‬ألزمني‭ ‬مرض‭ ‬ما‭ ‬السرير‭ ‬فإنني‭ ‬أحاول‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬السرير‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬الجلوس‮»‬‭ ‬بل‭ ‬وخدمة‭ ‬نفسي‭ ‬بنفسي،‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬عادتي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬أن‭ ‬أصيح‭: ‬يا‭ ‬ولد‭ ‬جيب‭ ‬موية‭.. ‬يا‭ ‬بنت‭ ‬افتحي‭ ‬المكيف‭.. ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أخدم‭ ‬نفسي‭ ‬بنفسي‭.. ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الرسمي،‭ ‬فإنني‭ ‬إذا‭ ‬رأيت‭ ‬أن‭ ‬مهمة‭ ‬ما‭ ‬تتطلب‭ ‬جهدا‭ ‬معينا‭ ‬وحرصا‭ ‬خاصا‭ ‬أقوم‭ ‬بها‭ ‬بنفسي‭ ‬أو‭ ‬أتابع‭ ‬من‭ ‬كلفته‭ ‬بها‭ ‬لحظة‭ ‬بلحظة

إلى‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬ذات‭ ‬صباح‭ ‬يا‭ ‬فتاح،‭ ‬فقد‭ ‬عدت‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬بعض‭ ‬الأقارب‭ ‬وأحسست‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬خللا‭ ‬في‭ ‬شاسي‭ (‬هيكل‭) ‬جسمي‭: ‬آلام‭ ‬في‭ ‬المفاصل‭ ‬وفتور‭ ‬عام،‭ ‬وبما‭ ‬أنني‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬وباطنية‭ ‬وقلب،‭ ‬وأمراض‭ ‬نساء‭ ‬وولادة‭ ‬ومخ‭ ‬وأعصاب‭ ‬ومسالك‭ ‬بولية‭ (‬لا‭ ‬مؤاخذة‭) ‬وحاصل‭ ‬على‭ ‬زمالة‭ ‬الأذن‭ ‬والكتف‭ ‬والحنجرة‭ ‬والأمراض‭ ‬الجلدية‭. ‬يعني‭ ‬بالعربي‭ ‬جاهل‭ ‬يدعي‭ ‬العلم‭ ‬بما‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬به‭ ‬علم‭. ‬وهذه‭ ‬خصلة‭ ‬تؤكد‭ ‬عمق‭ ‬انتمائي‭ ‬العربي،‭ ‬فالعربي‭ ‬‮«‬بتاع‭ ‬كله‮»‬‭ ‬وكله‭ ‬عند‭ ‬العرب‭ ‬صابون‭. ‬وبصفة‭ ‬عامة‭ ‬فالرجل‭ ‬العربي‭ ‬بالتحديد‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمور‭ ‬الصحية‭ ‬بواحدة‭ ‬من‭ ‬طريقتين،‭ ‬أكثرهما‭ ‬رواجا‭ ‬هي‭ ‬طريقة‭ ‬‮«‬ولا‭ ‬يهمك‮»‬‭. ‬بطنه‭ ‬تولول،‭ ‬وصدره‭ ‬يكركر،‭ ‬وظهره‭ ‬يطقطق،‭ ‬فيفسر‭ ‬ذلك‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬نزلة‭ ‬بسيطة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬قولون‭ ‬عصبي‮»‬،‭ ‬ونومة‭ ‬بعد‭ ‬الغداء‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬يصير‭ ‬تمام‭ ‬التمام‭. ‬والطريقة‭ ‬الثانية‭ ‬هي‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج‭ ‬الذاتي‭: ‬ميرمية‭ ‬مغلية‭ ‬لوجع‭ ‬البطن‭ ‬ومرهم‭ ‬حار‭ ‬للظهر‭ ‬وحليب‭ ‬بالزنجبيل‭ ‬يشيل‭ ‬كل‭ ‬البلاوي‭ ‬اللي‭ ‬في‭ ‬الصدر،‭ ‬وعسل‭ ‬نحل‭ ‬بالفلفل‭ ‬يشفي‭ ‬البواسير،‭ (‬تذكرت‭ ‬السوداني‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬والذي‭ ‬نشرت‭ ‬جريدة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عن‭ ‬شفائه‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬البهاق‭ ‬الجلدي‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬منه‭ ‬لربع‭ ‬قرن‭ ‬باستخدام‭ ‬شحم‭ ‬محركات‭ ‬السيارات‭. ‬وبعد‭ ‬نشر‭ ‬الخبر‭ ‬بشهور‭ ‬نشرت‭ ‬نفس‭ ‬الصحيفة‭ ‬تقريرا‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬الناس‭ ‬أصيبوا‭ ‬بقروح‭ ‬وجروح‭ ‬أجبرتهم‭ ‬على‭ ‬لزوم‭ ‬المستشفيات‭ ‬لأنهم‭ ‬استخدموا‭ ‬تلك‭ ‬الشحوم‭ ‬لعلاج‭ ‬البهاق‭).‬

والنساء‭ ‬يأخذن‭ ‬الأمور‭ ‬الصحية‭ ‬بجدية‭ ‬أكبر‭ ‬ويسارعن‭ ‬الى‭ ‬الطبيب‭ ‬كلما‭ ‬أحسسن‭ ‬بعلة‭ ‬ما،‭ ‬ولكن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يتخذن‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬الطبيب‭ ‬‮«‬هواية‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬الهلع‭ ‬الذي‭ ‬ينتابهن‭ ‬عند‭ ‬المرض‭. ‬الطبيب‭ ‬يقول‭ ‬لها‭ ‬إن‭ ‬الصداع‭ ‬الذي‭ ‬ظلت‭ ‬تشكو‭ ‬منه‭ ‬طوال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬سببه‭ ‬الإمساك‭ ‬الذي‭ ‬ظلت‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬طوال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬ويصف‭ ‬لها‭ ‬دواء‭ ‬ينظم‭ ‬عمل‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬وبعض‭ ‬المسكنات‭ ‬العادية‭ ‬ولكنها‭ ‬تعتقد‭ ‬جازمة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬علة‭ ‬في‭ ‬رأسها‭ ‬وتصر‭ ‬على‭ ‬‮«‬الإشاعة‮»‬،‭ ‬وتعني‭ ‬بذلك‭ ‬التصوير‭ ‬بأشعة‭ ‬إكس‭ ‬ثم‭ ‬أشعة‭ ‬واي،‭ ‬ثم‭ ‬أشعة‭ ‬زد‭ ‬ويكون‭ ‬لها‭ ‬ما‭ ‬تريد‭ ‬وتظهر‭ ‬الأشعة‭ ‬ان‭ ‬رأسها‭ ‬سليم‭ ‬ولكنها‭ ‬لن‭ ‬تطمئن‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تصوير‭ ‬الرأس‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬والأشعة‭ ‬المقطعية‭. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لأنها‭ ‬سمعت‭ ‬ان‭ ‬صداع‭ ‬حليمة‭ ‬المستمر‭ ‬اتضح‭ ‬انه‭ ‬شقيقة‭/‬مقرين،‭ ‬ولأنها‭ ‬سمعت‭ ‬ان‭ ‬سوسو‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬صداع‭ ‬وظهر‭ ‬أخيرا‭ ‬أنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ورم‭ ‬بالمخ‭. ‬يعني‭ ‬النساء‭ ‬يعملن‭ ‬بالمثل‭ ‬الانجليزي‭ ‬القائل‭ ‬ Better ‭ ‬ be ‭ ‬ sure ‭ ‬ than ‭ ‬ sorry ‭ ‬يعني‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الشيء‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬الندامة‭. ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬الشخصي‭ ‬فتعاملي‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬يميل‭ ‬الى‭ ‬الأسلوب‭ ‬الرجالي‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬التهويل‭ ‬مع‭ ‬جرعة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الاستهتار‭ ‬والاستخفاف‭. ‬تعقبها‭ ‬محاولات‭ ‬للعلاج‭ ‬بالعون‭ ‬الذاتي‭ ‬من‭ ‬الصيدلية‭ ‬المنزلية،‭ ‬وينتهي‭ ‬الأمر‭ ‬غالبا‭ ‬باللجوء‭ ‬إلى‭ ‬طبيب‭ ‬مختص‭ ‬‮«‬يهزئني‮»‬‭ ‬على‭ ‬استهتاري‭ ‬بصحتي‭.‬

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