(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
المال العام رأسمال للبلاد، وأي انحراف في التعامل معه يحمل العديد من المخاطر للبلد وللمواطنين ولمستقبل الأجيال القادمة.
وقد نظمت القوانين في مملكة البحرين التعامل مع أي انحراف في التعامل معه من خلال ممارسة الوظيفة العامة ووضعت أحكاما رادعة لكل من يتلاعب بالمال العام كان منها ما ظهر في القضية الأخيرة التي شملت ثلاثة موظفين بالتنمية الاجتماعية.
فقد عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مديرة وموظفين بوزارة التنمية الاجتماعية بالسجن مددا تتراوح بين سنة وخمس سنوات وألزمتهم المحكمة سداد 550 ألف دينار بحريني ما بين رد الأموال والغرامة وذلك لارتكابهم الإضرار العمدي بمصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتزوير بإفادات المستفيدين من برنامج خطوة واستعمال محررات رسمية مزورة والإضرار بالمال العام.
ولا شك أن وجود أحكام رادعة لمعاقبة من يرتكبون مثل هذه الجرائم له دوره في ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام والتحايل لأجل الحصول عليه بطرق غير مشروعة، وكذلك هناك أهمية للرقابة الدائمة والدقيقة لمن يتولون أمر المال العام ليس لعدم الثقة ولكن لحماية المال العام وحفظه وصيانته.
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