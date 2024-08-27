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انحراف

8/27/2024 7:10:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المال‭ ‬العام‭ ‬رأسمال‭ ‬للبلاد،‭ ‬وأي‭ ‬انحراف‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬يحمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬للبلد‭ ‬وللمواطنين‭ ‬ولمستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وقد‭ ‬نظمت‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬انحراف‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬الوظيفة‭ ‬العامة‭ ‬ووضعت‭ ‬أحكاما‭ ‬رادعة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يتلاعب‭ ‬بالمال‭ ‬العام‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬ثلاثة‭ ‬موظفين‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

فقد‭ ‬عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬مديرة‭ ‬وموظفين‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالسجن‭ ‬مددا‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬سنة‭ ‬وخمس‭ ‬سنوات‭ ‬وألزمتهم‭ ‬المحكمة‭ ‬سداد‭ ‬550‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬رد‭ ‬الأموال‭ ‬والغرامة‭ ‬وذلك‭ ‬لارتكابهم‭ ‬الإضرار‭ ‬العمدي‭ ‬بمصالح‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتزوير‭ ‬بإفادات‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬خطوة‭ ‬واستعمال‭ ‬محررات‭ ‬رسمية‭ ‬مزورة‭ ‬والإضرار‭ ‬بالمال‭ ‬العام‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬أحكام‭ ‬رادعة‭ ‬لمعاقبة‭ ‬من‭ ‬يرتكبون‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬له‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬ردع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬والتحايل‭ ‬لأجل‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬بطرق‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬وكذلك‭ ‬هناك‭ ‬أهمية‭ ‬للرقابة‭ ‬الدائمة‭ ‬والدقيقة‭ ‬لمن‭ ‬يتولون‭ ‬أمر‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬ليس‭ ‬لعدم‭ ‬الثقة‭ ‬ولكن‭ ‬لحماية‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحفظه‭ ‬وصيانته‭.‬

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