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((بوينغ)): طلب ماسك المساعدة في إنقاذ رواد الفضاء يسيء إلى سمعة الشركة

8/27/2024 7:10:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعتبر‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬‮«‬المخزي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تلجأ‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سبيس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬لطلب‭ ‬إعادة‭ ‬المركبة‭ ‬‮«‬ Starliner ‮»‬‭ ‬ورائدي‭ ‬الفضاء‭ ‬بوتش‭ ‬ويلمور‭ ‬وسونيتا‭ ‬ويليامز‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭.‬

وأفادت‭ ‬بذلك‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬للصحيفة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬شعرنا‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الإحراج‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬تحت‭ ‬مراقبة‭ ‬دائمة،‭ ‬وهذا‭ ‬الحادث‭ ‬جعل‭ ‬الوضع‭ ‬أسوأ‭ ‬بـ100‭ ‬مرة‮»‬‭. ‬واعترف‭ ‬بأن‭ ‬موظفي‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يحبون‭ ‬شركة‭ ‬ماسك‭ ‬التي‭ ‬هرعت‭ ‬الآن‭ ‬لإنقاذ‭ ‬طاقم‭ ‬مركبتهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬واجهت‭ ‬مشاكل‭ ‬تقنية‭.‬

أما‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬فأعرب‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بالمركبة‭ ‬الفضائية‭ ‬‮«‬ستارلاينر‮»‬‭ ‬عن‭ ‬رأيه‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭ ‬الفضاء‭. ‬وقال‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬ X ‭ (‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬شركات‭ ‬السيارات‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭ ‬الجو‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬شركات‭ ‬الطائرات‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الفضاء‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬حادثة‭ ‬المركبة‭ ‬الفضائية‭ ‬التي‭ ‬صنعتها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬سير‭ ‬طبيعي‭ ‬للأحداث‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أغسطس‭ ‬أن‭ ‬طاقم‭ ‬‮«‬ستارلاينر‮»‬‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬المركبة‭ ‬الفضائية‭ ‬ Crew ‭ ‬ Dragon ‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬بعثة‭ ‬ Crew -9‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬سابقا‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬مركبة‭ ‬ CST -100‭ ‬ Starliner ‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬يونيو،‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬يونيو‭. ‬وسبب‭ ‬التأخير‭ ‬هو‭ ‬فشل‭ ‬محركات‭ ‬مناورة‭ ‬ Starliner ‭ ‬أثناء‭ ‬الالتحام‭ ‬بمحطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭.‬

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