((آبل)) تعلن موعد الكشف عن أحدث هواتفها المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬الجديدة‭ ‬وتحديثات‭ ‬لأجهزة‭ ‬وتطبيقات‭ ‬أخرى‭.‬

وتعد‭ ‬الإطلاقات‭ ‬القادمة‭ ‬حاسمة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬آبل‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬عكس‭ ‬تباطؤ‭ ‬المبيعات‭ ‬العالمية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬ووضع‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬المطورين‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬ميزات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬‮«‬ Apple ‭ ‬ Intelligence ‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سيري‮»‬‭ ‬المحدثة‭ ‬والتكامل‭ ‬مع‭ ‬ ChatGPT ‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬ستتوافر‭ ‬هذه‭ ‬الميزات‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬وسيتم‭ ‬طرحها‭ ‬تدريجيا‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وتواجه‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬ضغوطا‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬المنافسين‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬و«ألفابت‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لـ‮«‬غوغل‮»‬،‭ ‬الذين‭ ‬أعلنوا‭ ‬مؤخرا‭ ‬وظائف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هواتفهم‭ ‬الذكية‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬غالاكسي‮»‬‭ ‬و«بيكسل‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الواقع،‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬ It ‭'‬ s ‭ ‬ Glowtime ‮»‬،‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬ستكشف‭ ‬عنه‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر،‭ ‬ولكن،‭ ‬تعلن‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬عادة‭ ‬هواتف‭ ‬‮«‬آيفون‮»‬‭ ‬وساعات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬الخريف،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬عرض‭ ‬لمنتجاتها‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬