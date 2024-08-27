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بعـوض ((قـاتـل)) يجبر عشرات الآلاف من الأمريكيين عـلى التزام المنازل

8/27/2024 7:10:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أجبر‭ ‬مرض‭ ‬نادر‭ ‬ينتشر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البعوض‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬أثناء‭ ‬الليل،‭ ‬ودفع‭ ‬المسؤولين‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬حدائق‭ ‬عامة‭ ‬وتقييد‭ ‬الأنشطة‭ ‬الخارجية‭ ‬وإعادة‭ ‬جدولة‭ ‬الفعاليات‭ ‬العامة‭.‬

وبحسب‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الحرة‮»‬،‭ ‬أكد‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬خلال‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬لفيروس‭ ‬التهاب‭ ‬الدماغ‭ ‬الخيلي‭ ‬الشرقي‭ (‬ EEE ‭) ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لرجل‭ ‬في‭ ‬الثمانينيات‭ ‬من‭ ‬العمر‭.‬

وقال‭ ‬المسؤولون‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬عشرة‭ ‬مجتمعات‭ ‬مصنفة‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬معرضة‭ ‬لخطر‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬الفيروس‭.‬

وأغلقت‭ ‬بليموث،‭ (‬جنوب‭ ‬بوسطن‭)‬،‭ ‬جميع‭ ‬الحدائق‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬غروب‭ ‬الشمس‭ ‬وحتى‭ ‬الفجر،‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬البعوض‭ ‬‮«‬القاتل‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬نشاطا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭.‬

وفي‭ ‬مكان‭ ‬قريب،‭ ‬حظرت‭ ‬مدينة‭ ‬أكسفورد‭ ‬جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬ممتلكات‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭.‬وأصدرت‭ ‬الولاية‭ ‬نشرة‭ ‬عامة‭ ‬للسكان‭ ‬تضمنت‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬الفيروس‭ ‬النادر‭ ‬المميت،‭ ‬وحثتهم‭ ‬على‭ ‬أخذ‭ ‬الحذر‭ ‬وارتداء‭ ‬سراويل‭ ‬وقمصانا‭ ‬بأكمام‭ ‬طويلة‭ ‬وإعادة‭ ‬جدولة‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق،‭ ‬واستخدام‭ ‬طارد‭ ‬للبعوض،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬الأخرى‭. ‬وينتشر‭ ‬الفيروس‭ ‬المسبب‭ ‬لمرض‭ ‬التهاب‭ ‬الدماغ‭ ‬الخيلي‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لدغة‭ ‬بعوضة‭ ‬مصابة‭.‬

ويعد‭ ‬التهاب‭ ‬وتورم‭ ‬الدماغ،‭ ‬المسمى‭ ‬التهاب‭ ‬الدماغ‭ ‬‮«‬ encephalitis ‮»‬،‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬المضاعفات‭ ‬الخطرة‭ ‬وأكثرها‭ ‬شيوعاً‭. ‬ويتفاقم‭ ‬المرض‭ ‬بسرعة‭ ‬وقد‭ ‬يدخل‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوع‭. ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬علاج‭ ‬لمرض‭ ‬التهاب‭ ‬الدماغ‭ ‬الخيلي‭ ‬الشرقي‭. ‬وفي‭ ‬ولاية‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬توفي‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬إصابتهم‭ ‬بالمرض‭ ‬جراء‭ ‬العدوى‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يصاب‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ينجون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬بإعاقة‭ ‬دائمة‭. ‬وقلة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬يتعافون‭ ‬تماماً‭.‬

ووفقا‭ ‬لمراكز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ ‬يموت‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بالفيروس،‭ ‬ويعاني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬عصبية‭ ‬مستمرة‭.‬

ويأتي‭ ‬تفشي‭ ‬الفيروس‭ ‬في‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬مع‭ ‬إطالة‭ ‬موسم‭ ‬البعوض‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية،‭ ‬وزاد‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الرطوبة‭ ‬فيها‭ ‬42‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ودرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬و95‭ ‬درجة‭.‬

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