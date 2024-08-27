((ابتسامة)) تستعد لإطلاق النسخة 11 من ((أطفالنا كالذهب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت مبادرة «ابتسامة» التابعة لجمعية المستقبل الشبابية المعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان وأولياء أمورهم عزمها إطلاق النسخة الحادية عشرة من حملتها التوعوية «أطفالنا كالذهب 11» والهادفة إلى نشر الوعي بمرض سرطان الأطفال لدى مختلف الشرائح في مملكة البحرين، وذلك تزمناً مع الحراك العالمي للتوعية بهذا المرض، حيث سيتم تدشين الحملة برعاية كريمة من الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، وذلك غدا 29 أغسطس في الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا- جامعة البحرين الطبية (
RCS ).
وتنطلق الحملة هذا العام تحت شعار «سرطان الأطفال مرض قابل للشفاء»، وذلك بالتزامن مع شهر سبتمبر المخصص للتوعية بمرض سرطان الأطفال؛ حيث سيتم خلال تدشين الحملة الاحتفاء بأكثر من 40 طفلاً تعافوا من المرض بمشيئة الله، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المهمة من مختلف القطاعات.
وأكد صباح الزياني، رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل الشبابية، أهمية هذه الحملة في دعم الأطفال المصابين بالسرطان وأسرهم، مصرّحاً بالقول: «إن حملة «أطفالنا كالذهب11» لهذا العام ستكون نسخة مميزة بأفكارٍ مبتكرة وهوية جديدة كلياً، حيثُ إنها تمثل جهوداً متضافرة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية لتقديم الدعم المعنوي والمادي للأطفال المرضى، ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة».
وتابعَ الزياني: «نطمح من خلال هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمرض السرطان لدى الأطفال، والتأكيد على أنه مرض قابل للشفاء بشرط الاكتشاف المبكر والالتزام بالعلاج والمتابعة الطبية،
وسنعمل على إقامة العديد من الفعاليات الجديدة خلال فترة الحملة المستمرة طوال شهر سبتمبر، لتكونَ هذه النسخة نتاج عشر سنوات من العطاء للنسخ السابقة والتي حظيت بإقبال كبير ونجاح باهر».
وأضافَ الزياني على صعيد ذي صلة: «نتوجه بخالص الامتنان والشكر للفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، على هذه الرعاية الكريمة، ودعم المبادرة في إطلاق النسخة الحادية عشرة من حملة «أطفالنا كالذهب 11»، وإن تفاعله الإيجابي يشكّل ركيزة أساسية في توفير الدعم الضروري للأطفال المرضى، وتعزيز الروح الإنسانية التي تميز مملكتنا، والشكر موصول لإدارة الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية ( RCS ) لاحتضانهم لحفل إطلاق نسخة هذا العام».
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