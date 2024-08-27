((ابتسامة)) تستعد لإطلاق النسخة 11 من ((أطفالنا كالذهب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)RCS

وتنطلق‭ ‬الحملة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬مرض‭ ‬قابل‭ ‬للشفاء‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬المخصص‭ ‬للتوعية‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال؛‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬تدشين‭ ‬الحملة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬طفلاً‭ ‬تعافوا‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬بمشيئة‭ ‬الله،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

وأكد‭ ‬صباح‭ ‬الزياني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية،‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭ ‬وأسرهم،‭ ‬مصرّحاً‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب11‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬ستكون‭ ‬نسخة‭ ‬مميزة‭ ‬بأفكارٍ‭ ‬مبتكرة‭ ‬وهوية‭ ‬جديدة‭ ‬كلياً،‭ ‬حيثُ‭ ‬إنها‭ ‬تمثل‭ ‬جهوداً‭ ‬متضافرة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المعنوي‭ ‬والمادي‭ ‬للأطفال‭ ‬المرضى،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‮»‬‭.‬

وتابعَ‭ ‬الزياني‭: ‬‮«‬نطمح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بمرض‭ ‬السرطان‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مرض‭ ‬قابل‭ ‬للشفاء‭ ‬بشرط‭ ‬الاكتشاف‭ ‬المبكر‭ ‬والالتزام‭ ‬بالعلاج‭ ‬والمتابعة‭ ‬الطبية،‮

‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الجديدة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬المستمرة‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬لتكونَ‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬نتاج‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬للنسخ‭ ‬السابقة‭ ‬والتي‭ ‬حظيت‭ ‬بإقبال‭ ‬كبير‭ ‬ونجاح‭ ‬باهر‮»‬‭.‬

وأضافَ‭ ‬الزياني‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭: ‬‮«‬نتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬الامتنان‭ ‬والشكر‭ ‬للفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة،‭ ‬ودعم‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‭ ‬11‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬تفاعله‭ ‬الإيجابي‭ ‬يشكّل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬الضروري‭ ‬للأطفال‭ ‬المرضى،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬مملكتنا،‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬لإدارة‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ - ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ (‬ RCS ‭) ‬لاحتضانهم‭ ‬لحفل‭ ‬إطلاق‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬