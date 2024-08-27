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موجات الأمطار الغزيرة ستتكرر في البحرين

8/27/2024 7:10:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل


أكد‭ ‬أ‭. ‬د‭. ‬وهيب‭ ‬عيسى‭ ‬الناصر‭ ‬أستاذ‭ ‬الفيزياء‭ ‬التطبيقية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬موجات‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬ستتكرر‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تقارير‭ ‬الخبراء‭ ‬حول‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الأخيرة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬استمرارية‭ ‬تكرار‭ ‬تساقط‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬جدا‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬بحسب‭ ‬الدراسات‭ ‬الماضية‭ ‬فإن‭ ‬تكرار‭ ‬تساقط‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يتكرر‭ ‬كل‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تتقلص‭ ‬هذه‭ ‬المدة‮»‬،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬موجة‭ ‬الأمطار‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬سجلت‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬سقوط‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬هطلت‭ ‬أمطار‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬فقط‭ ‬بمستوى‭ ‬هطول‭ ‬بلغ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬107‭ ‬ملم‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سجلت‭ ‬البحرين‭ ‬آخر‭ ‬أعلى‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1995،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬متوسط‭ ‬الهطول‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬وليس‭ ‬ساعات،‭ ‬وبلغ‭ ‬نحو‭ ‬71‭ ‬ملم‮»‬‭.‬

وأرجع‭ ‬الناصر‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض،‭ ‬التي‭ ‬تعادل‭ ‬حرارتها‭ ‬تفجير‭ ‬10‭ ‬قنابل‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭.‬

وتعتبر‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬عملية‭ ‬طبيعية‭ ‬تحدث‭ ‬عندما‭ ‬تصل‭ ‬طاقة‭ ‬الشمس‭ ‬إلى‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬للأرض،‭ ‬ينعكس‭ ‬الثلث‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬ويتم‭ ‬امتصاص‭ ‬ثلثي‭ ‬الأشعة‭ ‬وإعادة‭ ‬إشعاعها‭ ‬بواسطة‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬غازات‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭. ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬الغلاف‭ ‬لا‭ ‬تتمكن‭ ‬تلك‭ ‬الغازات‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬وتبقى‭ ‬محبوسة‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭.‬

وأضاف‭ ‬الناصر‭: ‬‮«‬تبلغ‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬حاليا‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬درجات‭ ‬سينتهي‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬ويقضى‭ ‬على‭ ‬البشرية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬وهيب‭: ‬‮«‬من‭ ‬أعراض‭ ‬مرض‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬بالاحترار‭ ‬العالمي‭ ‬هو‭ ‬ازدياد‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحارة‭ ‬وارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬البرودة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الباردة،‭ ‬فإما‭ ‬تتعرض‭ ‬الأراضي‭ ‬لجفاف‭ ‬شديد‭ ‬وإما‭ ‬مطر‭ ‬بكميات‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ويبلغ‭ ‬متوسطها‭ ‬نحو‭ ‬32‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭. ‬ومع‭ ‬ازدياد‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬الماء‭ ‬يزداد‭ ‬التبخر‭ ‬وتكثف‭ ‬الغيوم‭ ‬وهطول‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأمطار،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬‮«‬البردي‮»‬‭ ‬المتساقطة‭ ‬على‭ ‬اليابسة‭.‬

وتابع‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لظاهرة‭ ‬النينو،‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬نتيجة‭ ‬زيادة‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬سطح‭ ‬البحر،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬فوقه‭ ‬وزيادة‭ ‬مستويات‭ ‬الجفاف‭ ‬والتبخر‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬متوسط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حاليا‭ ‬يتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و36‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬7‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭ ‬إضافية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‮»‬،‭ ‬وحث‭ ‬على‭ ‬أخذ‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬متوسط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تصاميم‭ ‬خاصة‭ ‬للمنازل‭ ‬تستوعب‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬للجو‭.‬

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