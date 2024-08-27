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حامل علم البحرين في الأولمبياد يكشف ((كواليس)) مشاركته بباريس

8/27/2024 7:10:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬الرياضي‭ ‬منذ‭ ‬نعومة‭ ‬أظافره‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬وكان‭ ‬دخوله‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬رغبة‭ ‬من‭ ‬والده‭ ‬الذي‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يضمه‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬لرياضة‭ ‬السباحة‭.‬

وشارك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الـ14‭.‬

ومع‭ ‬تصميمه‭ ‬وإصراره‭ ‬وعزيمته‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تلين،‭ ‬وإرادته‭ ‬وقناعته‭ ‬وأمله‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينقطع‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬حلم‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬ومع‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬حفر‭ ‬اسمه‭ ‬بحروف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬وحصد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الرياضية،‭ ‬أهمها‭ ‬تحقيق‭ ‬3‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والعالمية،‭ ‬آخرها‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

سعود‭ ‬غالي‭ ‬حل‭ ‬ضيفاً‭ ‬في‭ ‬ملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬كواليس‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬


‭- ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬بدايات‭ ‬سعود‭ ‬مع‭ ‬عالم‭ ‬السباحة؟

بدأت‭ ‬ممارسة‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬عمري،‭ ‬واخترتها‭ ‬لحبي‭ ‬لها،‭ ‬ورغبة‭ ‬من‭ ‬والدي‭ ‬العزيز‭ ‬الذي‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يضمني‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬للسباحة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الفردية‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬للاعب‭ ‬الإنجازات،‭ ‬طالما‭ ‬يجتهد‭ ‬ويقدم‭ ‬ما‭ ‬عليه،‭ ‬ومستمر‭ ‬لغاية‭ ‬الآن‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬بدايتك‭ ‬الحقيقية‭ ‬مع‭ ‬السباحة؟

شاركت‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسباحة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬وكان‭ ‬عمري‭ ‬حينها‭ ‬14‭ ‬عاماً‭ ‬واستطعت‭ ‬تحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬سباحة‭ (‬200‭ ‬متر‭ ‬متنوع‭).‬

‭ - ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الخطة‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬سعود‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬السباحة؟

المشوار‭ ‬طويل‭ ‬وطموحي‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقي‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الماضية،‭ ‬وطموحي‭ ‬تحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬القادمة،‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬مشاعرك‭ ‬أثناء‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس؟

إحساسي‭ ‬بتمثيل‭ ‬بلدي‭ ‬ورفع‭ ‬علمه‭ ‬عالياً‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬إحساس‭ ‬لا‭ ‬يوصف،‭ ‬فهو‭ ‬حلم‭ ‬كل‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وشرف‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬لم‭ ‬يأتِ‭ ‬إلا‭ ‬بالتعب‭ ‬والجهد‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬أبذله‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬كان‭ ‬اختيارك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس؟

بحسب‭ ‬مشاركاتي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬شرطاً‭ ‬أساسياً‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬النقاط‭ ‬المعتمدة‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مشاركاته‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭.‬

‭- ‬هل‭ ‬استعددت‭ ‬جيداً‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة؟

كوني‭ ‬مبتعثا‭ ‬للدراسة‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬هنغاريا‭ ‬كنت‭ ‬أتدرب‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭ ‬وبشكل‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬المسبح‭ ‬ثم‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬تمارين‭ ‬الإعداد‭ ‬البدني‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية،‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬غذائي‭ ‬منتظم‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬هي‭ ‬الأجواء‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬الأولمبية‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬عمالقة‭ ‬السباحة‭ ‬العالمية؟

رائعة‭ ‬جداً،‭ ‬تشعر‭ ‬بأنك‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬آخر،‭ ‬حيث‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬الرياضيين‭ ‬العالميين‭ ‬وأن‭ ‬تصبح‭ ‬واحدًا‭ ‬منهم‭ ‬مطلوبا‭ ‬وله‭ ‬أثره‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الدافعية‭ ‬للنجومية‭.‬

‭- ‬هل‭ ‬أنت‭ ‬راضٍ‭ ‬عن‭ ‬مستواك‭ ‬والنتيجة‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد؟

راضٍ‭ ‬وبشده‭ ‬عن‭ ‬أدائي‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬التعب‭ ‬والجهد‭ ‬الكبيرين‭ ‬في‭ ‬الشهرين‭ ‬الماضيين‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬توجيهها‭ ‬للمسؤولين‭ ‬عن‭ ‬رياضة‭ ‬السباحة؟

أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬اللامحدود‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬والسباحة‭ ‬خصوصاً،‭ ‬كما‭ ‬أشكر‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسباحة‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬الدائم‭ ‬وتذليل‭ ‬كافة‭ ‬الصعاب‭.‬

‭- ‬من‭ ‬مثلك‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬السباحة؟

السباح‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬آدم‭ ‬بيتي‮»‬،‭ ‬صاحب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والميداليات‭ ‬الأولمبية‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬حتى‭ ‬الآن؟

من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬أحرزت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الدولية‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬وإليكم‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬الإنجازات‭:‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬المنتخب‭:‬

حققت‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬متر‭ (‬سباحة‭ ‬صدر‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ (‬200‭ ‬متر‭ ‬متنوع‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ (‬سباحة‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬صدر‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬حققت‭ ‬6‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬الفوز‭ ‬بـ6‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬الفوز‭ ‬بميداليتين‭ ‬فضيتين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬تحقيق‭ ‬بطولة‭ ‬التحدي‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والفوز‭ ‬بثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

على‭ ‬الصعيد‭ ‬الشخصي‭:‬

حققت‭ ‬3‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬بحرينية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭:‬

1‭ - ‬سباحة‭ ‬صدر‭ ‬50‭ ‬مترا‭ ‬في‭ (‬29.88‭ ‬ثانية‭).‬

2-‭ ‬سباحة‭ ‬صدر‭ ‬100‭ ‬مترا‭ ‬في‭ (‬1.488‭ ‬دقيقة‭).‬

3-‭ ‬سباحة‭ ‬صدر‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬في‭ (‬2.2120‭ ‬دقيقة‭).‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬المشاركات‭:‬

شاركت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والعالمية‭ ‬أهمها‭: ‬بطولتين‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هنغاريا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬وبطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

‭ - ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬السباح‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬حصد‭ ‬ميدالية‭ ‬أولمبية؟

أن‭ ‬يكون‭ ‬منتظما‭ ‬بدنياً‭ ‬وعقلياً‭ ‬طوال‭ ‬السنة،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬التغذية‭ ‬سليمة،‭ ‬ويعد‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬عنصراً‭ ‬مهماً‭ ‬لمساعدة‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬أنفسهم‭ ‬مع‭ ‬التدريب‭ ‬الصحيح،‭ ‬والعزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬حال‭ ‬السباحة‭ ‬البحرينية‭ ‬مؤخرًا‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالماضي،‭ ‬وماذا‭ ‬ينقصها؟

هناك‭ ‬تحسن‭ ‬كبير‭ ‬جداً،‭ ‬وطفرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الإنجازات،‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية،‭ ‬ولكن‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬أصبحنا‭ ‬نحقق‭ ‬في‭ ‬مشاركات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬ميداليتين‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وهذا‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭.‬

‭- ‬هل‭ ‬توجد‭ ‬مشاركة‭ ‬قادمة؟

البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وبطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هنغاريا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬وأسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬‮«‬حلم‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬لكي‭ ‬أكون‭ ‬أول‭ ‬بحريني‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭.‬

‭- ‬كلمة‭ ‬أخيرة؟

أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسباحة‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬الدائم‭ ‬طوال‭ ‬مشواري‭ ‬الرياضي،‭ ‬كما‭ ‬أشكر‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬على‭ ‬مساندته‭ ‬لنا‭ ‬وتذليله‭ ‬كافة‭ ‬الصعاب‭.‬

وأوجه‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬عائلتي‭ ‬فهي‭ ‬التي‭ ‬تدفعني‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬وتهون‭ ‬عليّ‭ ‬مرارة‭ ‬العيش‭ ‬بعيداً‭ ‬عنهم‭ ‬للتدريب‭ ‬والدراسة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تمثيل‭ ‬بلدي‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وانتظروني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬أسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭.‬

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