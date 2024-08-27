استشهاد 6 فلسطينيين بغارة لجيش الاحتلال ورصاص المستوطنين بالضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬ناحيتها‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬مواطنين‭ ‬استشهدوا،‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون،‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬للاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس،‭ ‬شرق‭ ‬طولكرم‮»‬‭. ‬

ووفقاً‭ ‬لوفا‭ ‬فقد‭ ‬دوّت‭ ‬أربعة‭ ‬انفجارات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬وضواحيها‭ ‬‮«‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬مسيّرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬صواريخ‭ ‬عدّة‭ ‬باتجاه‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬حارة‭ ‬المنشية‭ ‬في‭ ‬المخيم،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬بداخله‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‮»‬‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬استهدف‭ ‬المخيم‭ ‬بعمليات‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬مستوطنين‭ ‬قتلوا‭ ‬بالرصاص‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وأصابوا‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬