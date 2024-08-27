استشهاد 6 فلسطينيين بغارة لجيش الاحتلال ورصاص المستوطنين بالضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رام الله - (رويترز): قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا وأصابوا ثلاثة آخرين في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما سقط خمسة فلسطينيين شهداء في ضربة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من مدينة طولكرم.
من ناحيتها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة الفلسطينية أنّ «خمسة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، مساء يوم (الاثنين)، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم».
ووفقاً لوفا فقد دوّت أربعة انفجارات قوية في مدينة طولكرم وضواحيها «ناجمة عن إطلاق مسيّرة إسرائيلية صواريخ عدّة باتجاه منزل في حارة المنشية في المخيم، حيث كان بداخله عدد من المواطنين». وسبق أن استهدف المخيم بعمليات للجيش الإسرائيلي.
كما أعلنت الوزارة أن مستوطنين قتلوا بالرصاص فلسطينيا وأصابوا ثلاثة آخرين في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
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