فرق الطوارئ تكابد لتوصيل مساعدات للناجين بعد انهيار سد بالسودان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأودى‭ ‬انهيار‭ ‬سد‭ ‬أربعات‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بحياة‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬وربما‭ ‬عشرات‭ ‬آخرين،‭ ‬إذ‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬فيضان‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬أقوى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وجاء‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬

ويعاني‭ ‬السودان‭ ‬المنكوب‭ ‬بالحرب‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬أزمات‭ ‬الجوع‭ ‬والنزوح‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬أعاقت‭ ‬الفيضانات‭ ‬تسليم‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تعطلت‭ ‬بالفعل‭ ‬بسبب‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭. ‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬عثمان،‭ ‬زعيم‭ ‬إحدى‭ ‬القرى‭ ‬التي‭ ‬غمرتها‭ ‬الفيضانات‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬انفجار‭ ‬السد،‭ ‬كان‭ ‬الناس‭ ‬محاصرين‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬وغير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬بورتسودان‭. ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الناس‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬جائعون‭ ‬والطرق‭ ‬مسدودة‮»‬‭. ‬

وتعمل‭ ‬حفارة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الناس‭ ‬والطعام‭ ‬بين‭ ‬مياه‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬أربعات‭. ‬

ونزح‭ ‬نحو‭ ‬118‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وتضرر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬السودان،‭ ‬حيث‭ ‬دمرت‭ ‬الفيضانات‭ ‬المنازل‭ ‬ونشرت‭ ‬الأمراض‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الكوليرا‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشئون‭ ‬الإنسانية‭ ‬ينس‭ ‬لايركه‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭ (‬في‭ ‬أربعات‭). ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور،‭ ‬أعاقت‭ ‬الفيضانات‭ ‬تسليم‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أول‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬كرينيك‭ ‬المهددة‭ ‬بالمجاعة‭ ‬منذ‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬أدري‭ ‬الحدودي‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المتطوعين‭ ‬المحليين‭ ‬إن‭ ‬الأمطار‭ ‬دمرت‭ ‬الجسر‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬البلدة،‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬على‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الطعام‭. ‬

وقال‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬أولى‭ ‬الشحنات‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬الطينة‭ ‬الحدودي‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬دارفور‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توقفت‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬هناك‭.

‬وفي‭ ‬طوكر‭ ‬بولاية‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬نزحت‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬أسرة‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬أنهار‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬بين‭ ‬المنازل‭ ‬المتضررة‭.

‬وهطلت‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬السودان،‭ ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬انهيار‭ ‬أسقف‭ ‬ومياها‭ ‬تغمر‭ ‬أحياء‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬معلومات‭ ‬رسمية‭ ‬تذكر‭ ‬بشأن‭ ‬الخسائر‭ ‬هناك‭. ‬