Wednesday, 28 August 2024 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرق الطوارئ تكابد لتوصيل مساعدات للناجين بعد انهيار سد بالسودان

8/27/2024 7:10:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أربعات‭ (‬السودان‭) - (‬رويترز‭): ‬سابقت‭ ‬فرق‭ ‬الطوارئ‭ ‬الزمن‭ ‬أمس‭ ‬لمعرفة‭ ‬عدد‭ ‬مفقودي‭ ‬الفيضانات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬انهيار‭ ‬سد‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬حلقة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬البلد‭ ‬المنكوب‭ ‬بالفعل‭ ‬بحرب‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬500‭ ‬يوم‭. ‬

وأودى‭ ‬انهيار‭ ‬سد‭ ‬أربعات‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بحياة‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬وربما‭ ‬عشرات‭ ‬آخرين،‭ ‬إذ‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬فيضان‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬أقوى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وجاء‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬

ويعاني‭ ‬السودان‭ ‬المنكوب‭ ‬بالحرب‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬أزمات‭ ‬الجوع‭ ‬والنزوح‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬أعاقت‭ ‬الفيضانات‭ ‬تسليم‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تعطلت‭ ‬بالفعل‭ ‬بسبب‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭. ‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬عثمان،‭ ‬زعيم‭ ‬إحدى‭ ‬القرى‭ ‬التي‭ ‬غمرتها‭ ‬الفيضانات‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬انفجار‭ ‬السد،‭ ‬كان‭ ‬الناس‭ ‬محاصرين‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬وغير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬بورتسودان‭. ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الناس‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬جائعون‭ ‬والطرق‭ ‬مسدودة‮»‬‭. ‬

وتعمل‭ ‬حفارة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الناس‭ ‬والطعام‭ ‬بين‭ ‬مياه‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬أربعات‭. ‬

ونزح‭ ‬نحو‭ ‬118‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وتضرر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬السودان،‭ ‬حيث‭ ‬دمرت‭ ‬الفيضانات‭ ‬المنازل‭ ‬ونشرت‭ ‬الأمراض‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الكوليرا‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشئون‭ ‬الإنسانية‭ ‬ينس‭ ‬لايركه‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭ (‬في‭ ‬أربعات‭). ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور،‭ ‬أعاقت‭ ‬الفيضانات‭ ‬تسليم‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أول‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬كرينيك‭ ‬المهددة‭ ‬بالمجاعة‭ ‬منذ‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬أدري‭ ‬الحدودي‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المتطوعين‭ ‬المحليين‭ ‬إن‭ ‬الأمطار‭ ‬دمرت‭ ‬الجسر‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬البلدة،‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬على‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الطعام‭. ‬

وقال‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬أولى‭ ‬الشحنات‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬الطينة‭ ‬الحدودي‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬دارفور‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توقفت‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬هناك‭.
‬وفي‭ ‬طوكر‭ ‬بولاية‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬نزحت‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬أسرة‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬أنهار‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬بين‭ ‬المنازل‭ ‬المتضررة‭.
‬وهطلت‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬السودان،‭ ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬انهيار‭ ‬أسقف‭ ‬ومياها‭ ‬تغمر‭ ‬أحياء‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬معلومات‭ ‬رسمية‭ ‬تذكر‭ ‬بشأن‭ ‬الخسائر‭ ‬هناك‭. ‬

MENAFN27082024000055011008ID1108608082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث