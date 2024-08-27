ستارمر يحذر البريطانيين من أن الميزانية القادمة ستكون ((مؤلمة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬أمامنا‭ ‬خيار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬نعيشه‭: ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬أكبر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية،‭ ‬سيقع‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬العبء‭ ‬الأكبر‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تخفيضات‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭ ‬العام‭ ‬وزيادة‭ ‬بعض‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭. ‬ركز‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتعهد‭ ‬بإدارة‭ ‬صارمة‭ ‬للإنفاق‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬قاسية‭. ‬لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬تحذر‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستضطر‭ ‬إلى‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬خيارات‭ ‬أشد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اتهمت‭ ‬وزيرة‭ ‬المال‭ ‬راشيل‭ ‬ريفز‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬بـ«التستر‮»‬‭ ‬على‭ ‬عجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬قدره‭ ‬22‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬26‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭).‬

أقر‭ ‬ستارمر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬أسوأ‭ ‬مما‭ ‬كنا‭ ‬نتخيل‮»‬‭. ‬ووفقا‭ ‬له،‭ ‬فإن‭ ‬مكتب‭ ‬مسؤولية‭ ‬الميزانية‭ (‬أو‭ ‬بي‭ ‬آر‭) ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬وأوضح‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ورثنا‭ ‬ثقبا‭ ‬أسود،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الاجتماعية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬عشرات‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس‭. ‬

اندلعت‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬يقف‭ ‬خلفها‭ ‬اليمين‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬انجلترا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاث‭ ‬فتيات‭ ‬طعنا‭ ‬خلال‭ ‬حصة‭ ‬رقص‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬ساوثبورت‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬إنجلترا‭). ‬ودان‭ ‬ستارمر‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬هذه‭ ‬المعادية‭ ‬للأجانب‭ ‬والإسلام،‭ ‬والتي‭ ‬استهدفت‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬الفنادق‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬ينتظر‭ ‬فيها‭ ‬طالبو‭ ‬اللجوء‭ ‬معالجة‭ ‬ملفاتهم،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬كشفت‭ ‬التصدعات‭ ‬في‭ ‬أسسنا‭ ‬التي‭ ‬أضعفها‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الانقسام‭ ‬والانحدار‮»‬‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المحافظين‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحرك‭ ‬والتصرف‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭. ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬صادقين‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ (...) ‬وبصراحة،‭ ‬ستزداد‭ ‬الأمور‭ ‬سوءا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحسن‮»‬‭.‬