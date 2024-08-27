شراكة بقيمة 250 مليون دولار بين ((أفانا)) و((أوكتري كابيتال)) في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت مجموعة شركات أفانا، الرائدة عالميًّا في مجال تمويل الفنادق ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، تشكيل شراكة جديدة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي مع أوكتري كابيتال تحت مسمى «شراكة أفانا وأوكتري للتمويل الخاص»، ومن خلال هذا التعاون، ستقوم أفانا بتوجيه رأس المال لتمويل الديون الخاصة للعقارات التجارية في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبهذه المناسبة، أعرب جاستن جيشارد، المدير التنفيذي ومدير محفظة الاستثمار في أوكتري كابيتال، عن فخره قائلاً: لقد أثبتت شركات أفانا من خلال شراكتنا السابقة خبرتها العميقة وسمعتها الرفيعة في تمويل العقارات التجارية. هذه الشراكة الجديدة تتماشى تمامًا مع استراتيجيتنا التي تركز على الإدارة المدروسة للمخاطر ضمن استثمارات الائتمان الخاص.
استنادًا إلى نجاح هذا المشروع العالمي، تستعد مجموعة أفانا لتوسيع حضورها في السوق السعودي من خلال إطلاق شركة ازدهر للتمويل. هذه الخطوة تأتي مدفوعة بخبرة المجموعة الممتدة على مدار 22 عامًا، وتهدف إلى معالجة فجوة تمويلية تُقدّر بـ250 مليار دولار في المملكة. مركزة على تقديم حلول مالية مبتكرة لدعم قطاع الضيافة، وتساهم في تحقيق هدف المملكة بإضافة 310 , 000 غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030.
وأكد سنديب باتيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة أفانا وشركة ازدهر للتمويل: «منصتنا المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي بُنيت على أكثر من عشرين عامًا من النجاح من خلال شراكات استراتيجية في الولايات المتحدة، مستعدة الآن لدعم الجيل القادم من الفنادق والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. ونلتزم بالمساهمة في تحقيق رؤية 2030 من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمنطقة. وندعو المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى الانضمام إلينا في تشكيل مستقبل مزدهر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة».
كما يسعدنا إعلان مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة ازدهر، سنديب باتيل، في فعالية 24 فينتك، مستعرضًا أحدث التطورات والفرص في قطاع التمويل.
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