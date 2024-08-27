شراكة بقيمة 250 مليون دولار بين ((أفانا)) و((أوكتري كابيتال)) في المملكة العربية السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬جاستن‭ ‬جيشارد،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬ومدير‭ ‬محفظة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أوكتري‭ ‬كابيتال،‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬قائلاً‭: ‬لقد‭ ‬أثبتت‭ ‬شركات‭ ‬أفانا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكتنا‭ ‬السابقة‭ ‬خبرتها‭ ‬العميقة‭ ‬وسمعتها‭ ‬الرفيعة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬العقارات‭ ‬التجارية‭. ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الجديدة‭ ‬تتماشى‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬المدروسة‭ ‬للمخاطر‭ ‬ضمن‭ ‬استثمارات‭ ‬الائتمان‭ ‬الخاص‭. ‬

استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬العالمي،‭ ‬تستعد‭ ‬مجموعة‭ ‬أفانا‭ ‬لتوسيع‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬شركة‭ ‬ازدهر‭ ‬للتمويل‭. ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬مدفوعة‭ ‬بخبرة‭ ‬المجموعة‭ ‬الممتدة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬22‭ ‬عامًا،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬فجوة‭ ‬تمويلية‭ ‬تُقدّر‭ ‬بـ250‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬مركزة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬لدعم‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة،‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬المملكة‭ ‬بإضافة‭ ‬310 , 000‭ ‬غرفة‭ ‬فندقية‭ ‬جديدة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬

وأكد‭ ‬سنديب‭ ‬باتيل،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬والشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬لمجموعة‭ ‬أفانا‭ ‬وشركة‭ ‬ازدهر‭ ‬للتمويل‭: ‬‮«‬منصتنا‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬والتي‭ ‬بُنيت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مستعدة‭ ‬الآن‭ ‬لدعم‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬ونلتزم‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬للمنطقة‭. ‬وندعو‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬الى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬مزدهر‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬يسعدنا‭ ‬إعلان‭ ‬مشاركة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ازدهر،‭ ‬سنديب‭ ‬باتيل،‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬24‭ ‬فينتك،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬والفرص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التمويل‭. ‬