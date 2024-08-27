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ماستركارد تتعاون مع الخطوط السعودية للإضاءة على رائدات الأعمال المتميزات في المملكة

8/27/2024 7:10:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬ماستركارد‭ ‬عن‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬السعودية،‭ ‬الناقل‭ ‬الوطني‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬لإطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬البودكاست‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬صوتها‮»‬‭.‬

وتجسد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بدعم‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال،‭ ‬وبناء‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬تنوعًا‭ ‬وشمولًا‭ ‬ومساواة،‭ ‬وتشكل‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬ربط‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بشغفها،‭ ‬وربط‭ ‬قصصهن‭ ‬بمدن‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أرجاء‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬سوف‭ ‬تتعاون‭ ‬ماستركارد‭ ‬والخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬مسرّعة‭ ‬بلوسوم‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬مسرّعة‭ ‬أعمال‭ ‬معنيّة‭ ‬بالشمول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تنظيم‭ ‬ثلاث‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬والرياض‭ ‬والخُبر،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬وفرص‭ ‬التواصل‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬الناشئات‭ ‬والقياديات‭ ‬الطموحات‭ ‬وصاحبات‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭.‬

‭ ‬وسيتم‭ ‬عقد‭ ‬مسابقة‭ ‬خاصة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬الراغبة‭ ‬بمشاركة‭ ‬مفهوم‭ ‬أعمالها‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬ priceless ‭.‬ com ‭/‬ hervoiceS 3‭ ‬،‭ ‬لفرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الإرشاد‭ ‬والتوجيه‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬مسرّعة‭ ‬بلوسوم‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للتسويق‭ ‬بالخطوط‭ ‬السعودية،‭ ‬الأستاذ‭ ‬عصام‭ ‬محمد‭ ‬أخونباي‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بصفتنا‭ ‬من‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬السعودية،‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬كناقل‭ ‬وطني‭ ‬للمملكة،‭ ‬نحن‭ ‬ندرك‭ ‬تمامًا‭ ‬أهمية‭ ‬تحفيز‭ ‬الخيال‭ ‬والإبداع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭. ‬وقد‭ ‬أسهم‭ ‬بوكاست‭ (‬صوتها‭) ‬منذ‭ ‬إطلاقه،‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬بشغفهنّ‭. ‬ونتطلع‭ ‬للاستماع‭ ‬لقصصهن‭ ‬المؤثرة‭ ‬وإلهام‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السعوديات‭ ‬ودعمهن‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميّز‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬البودكاست‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قالت‭ ‬ماريا‭ ‬ميدفيديفا،‭ ‬مدير‭ ‬ماستركارد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭: ‬‮«‬ساهم‭ ‬بودكاست‭ (‬صوتها‭) ‬في‭ ‬إلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬سيدات‭ ‬استثنائيات‭ ‬من‭ ‬شتى‭ ‬أرجاء‭ ‬المملكة،‭ ‬وكان‭ ‬منبرًا‭ ‬للدعوة‭ ‬الى‭ ‬الاعتراف‭ ‬بإنجازاتهن‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭. ‬ونحن‭ ‬نعتقد‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬مشاركة‭ ‬قصصهن‭ ‬الملهمة‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬العالم،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رحلة‭ ‬تحول‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬عالمي‭ ‬للابتكار،‭ ‬وعاصمة‭ ‬إقليمية‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭. ‬وإننا‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بودكاست‭ (‬صوتها‭)‬،‭ ‬والعمل‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬السعودية‭ ‬لنتمكّن‭ ‬معًا‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬أثر‭ ‬دائم‭ ‬وإحداث‭ ‬تغيير‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يسلط‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بودكاست‭ ‬‮«‬صوتها‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قصص‭ ‬سبع‭ ‬ضيفات‭ ‬مؤثرات،‭ ‬وكيف‭ ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬تخطي‭ ‬العقبات‭ ‬وتسلّق‭ ‬سلّم‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬أهدافهن،‭ ‬مدفوعات‭ ‬بشغف‭ ‬كبير‭ ‬وتفانٍ‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬كلّ‭ ‬ضمن‭ ‬تخصصها‭. ‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬بثّ‭ ‬حلقات‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬بودكاست‭ ‬‮«‬صوتها‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬27‭ ‬أغسطس‭ ‬وستركز‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬الناس‭ ‬بشغفهم،‭ ‬حيث‭ ‬ستتطرق‭ ‬كل‭ ‬حلقة‭ ‬لموضوع‭ ‬مختلف،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬‮«‬الألعاب‮»‬،‭ ‬‮«‬التكنولوجيا‮»‬،‭ ‬‮«‬الاستدامة‮»‬،‭ ‬‮«‬الطهي‮»‬،‭ ‬و«الرياضة‮»‬‭. ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة،‭ ‬ستتم‭ ‬دعوة‭ ‬الضيفات‭ ‬لمشاركة‭ ‬قصص‭ ‬نجاحهن‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الشخصي‭ ‬والمهني‭ ‬في‭ ‬حوارات‭ ‬شيّقة‭ ‬مع‭ ‬المذيعة‭ ‬والممثلة‭ ‬السعودية‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬دانية‭ ‬شافعي‮»‬‭. ‬

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