ماستركارد تتعاون مع الخطوط السعودية للإضاءة على رائدات الأعمال المتميزات في المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت ماستركارد عن تعاونها مع الخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني الرسمي في المملكة العربية السعودية، لإطلاق الموسم الثالث من سلسلة البودكاست الحائزة على جوائز «صوتها».
وتجسد هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم رائدات الأعمال، وبناء عالم أكثر تنوعًا وشمولًا ومساواة، وتشكل خطوة أخرى مهمة على صعيد ربط المرأة في المملكة بشغفها، وربط قصصهن بمدن مختلفة في شتى أرجاء المملكة.
وخلال الموسم الحالي، سوف تتعاون ماستركارد والخطوط الجوية السعودية مع «مسرّعة بلوسوم»، أول مسرّعة أعمال معنيّة بالشمول الرقمي وتركز على المرأة في السعودية، وذلك بهدف تنظيم ثلاث ورش عمل في جدة والرياض والخُبر، من أجل إتاحة الفرص التعليمية وفرص التواصل التي تحتاج إليها رائدات الأعمال الناشئات والقياديات الطموحات وصاحبات الشركات الصغيرة لتحقيق النمو والازدهار.
وسيتم عقد مسابقة خاصة للشركات الناشئة الراغبة بمشاركة مفهوم أعمالها عبر منصة priceless . com / hervoiceS 3 ، لفرصة المشاركة في برنامج الإرشاد والتوجيه الذي تنظمه مسرّعة بلوسوم.
وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس للتسويق بالخطوط السعودية، الأستاذ عصام محمد أخونباي: «نفخر بصفتنا من الرواد في تمكين المرأة السعودية، وانطلاقًا من مسؤوليتنا كناقل وطني للمملكة، نحن ندرك تمامًا أهمية تحفيز الخيال والإبداع من أجل بلوغ آفاق جديدة. وقد أسهم بوكاست (صوتها) منذ إطلاقه، في ربط العديد من السيدات بشغفهنّ. ونتطلع للاستماع لقصصهن المؤثرة وإلهام المزيد من السعوديات ودعمهن لتحقيق التميّز خلال الموسم الثالث من البودكاست».
من جانبه، قالت ماريا ميدفيديفا، مدير ماستركارد في المملكة العربية السعودية: «ساهم بودكاست (صوتها) في إلقاء الضوء على قصص نجاح سيدات استثنائيات من شتى أرجاء المملكة، وكان منبرًا للدعوة الى الاعتراف بإنجازاتهن غير المسبوقة. ونحن نعتقد بأنه من المهم أن نواصل مشاركة قصصهن الملهمة مع بقية العالم، بالنظر إلى الدور المحوري للمرأة في دعم رحلة تحول المملكة إلى مركز عالمي للابتكار، وعاصمة إقليمية لريادة الأعمال. وإننا حريصون على مواصلة هذه الجهود خلال الموسم الثالث من بودكاست (صوتها)، والعمل عن كثب مع الخطوط الجوية السعودية لنتمكّن معًا من ترك أثر دائم وإحداث تغيير ملموس على الأرض».
ومن المقرر أن يسلط الموسم الثالث من بودكاست «صوتها» الضوء على قصص سبع ضيفات مؤثرات، وكيف تمكّن من تخطي العقبات وتسلّق سلّم النجاح من أجل بلوغ أهدافهن، مدفوعات بشغف كبير وتفانٍ غير مسبوق في العمل، كلّ ضمن تخصصها.
يشار إلى أنه سيتم بثّ حلقات الموسم الحالي من بودكاست «صوتها» عبر 27 أغسطس وستركز على ربط الناس بشغفهم، حيث ستتطرق كل حلقة لموضوع مختلف، بما يشمل «الألعاب»، «التكنولوجيا»، «الاستدامة»، «الطهي»، و«الرياضة». وكما هو الحال في المواسم السابقة، ستتم دعوة الضيفات لمشاركة قصص نجاحهن على الصعيد الشخصي والمهني في حوارات شيّقة مع المذيعة والممثلة السعودية الشهيرة «دانية شافعي».
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