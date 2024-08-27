جامعة الخليج العربي تُغلق باب التسجيل في الدبلوم المهني في إدارة المخلفات أكتوبر المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يُغلق باب التسجيل في برنامج الدبلوم المهني لإدارة المخلفات الذي يطرحه مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر بالتعاون مع مركز البيئة والدراسات البيئية والحيوية بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بجامعة الخليج العربي، في أكتوبر المقبل لتبدأ الدراسة مطلع نوفمبر القادم، بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج منذ انطلاقه في أكتوبر عام 2021، إذ استطاع البرنامج الحصول على دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واعتمادية المعهد الدولي لإدارة المخلفات بالمملكة المتحدة، وخرج ثلاث دفعات من طلبة الدبلوم الذين يمثلون كبرى مؤسسات القطاعين العام والخاص في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويطرح مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر هذا الدبلوم الاحترافي في إدارة للمخلفات والذي أطلقته كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية من خلال برنامج مكثف يشارك فيه محاضرون يمثلون نخبة من الخبرات العالمية حزماً دراسية تتناول أولويات طرق الإدارة المستدامة المتكاملة للأنواع المختلفة من المخلفات، البلدية، الطبية والصناعية، كما يركز على بيان دور الابتكار البيئي والاقتصاد الدائري في إدارة المخلفات، وعلاقتها برابطة المياه والطاقة والغذاء، والبدائل المستدامة المبتكرة للمواد، ويستهدف جميع المجالات الوظيفية من مديرين، موظفين، فنيين، وخريجين، من الراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم والتفوق في حياتهم المهنية وتنويع قدراتهم في تخصصاتهم المتعلقة.
يشار إلى أن الجامعة طرحت هذا الدبلوم بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة -مكتب غرب آسيا- بطريقة التعليم المزدوجة افتراضيًا وحضوريًا قبل عامين، وقد استقطب اهتمام العديد من القطاعات من دول المجلس، منها القطاعات البلدية والصناعية والصحية، وخصوصا في الوقت الذي اصبحت فيه إدارة المخلفات من أهم تحديات المدن الحضرية حول العالم.
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