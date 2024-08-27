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جامعة الخليج العربي تُغلق باب التسجيل في الدبلوم المهني في إدارة المخلفات أكتوبر المقبل

8/27/2024 7:10:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يُغلق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الدبلوم‭ ‬المهني‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬الذي‭ ‬يطرحه‭ ‬مركز‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والاستشارات‭ ‬والتدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬المستمر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬البيئة‭ ‬والدراسات‭ ‬البيئية‭ ‬والحيوية‭ ‬بكلية‭ ‬التربية‭ ‬والعلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والتقنية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬لتبدأ‭ ‬الدراسة‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬البرنامج‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقه‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬إذ‭ ‬استطاع‭ ‬البرنامج‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة،‭ ‬واعتمادية‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخرج‭ ‬ثلاث‭ ‬دفعات‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الدبلوم‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬كبرى‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

ويطرح‭ ‬مركز‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والاستشارات‭ ‬والتدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬المستمر‭ ‬هذا‭ ‬الدبلوم‭ ‬الاحترافي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬للمخلفات‭ ‬والذي‭ ‬أطلقته‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬والعلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والتقنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬مكثف‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬محاضرون‭ ‬يمثلون‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬العالمية‭ ‬حزماً‭ ‬دراسية‭ ‬تتناول‭ ‬أولويات‭ ‬طرق‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة‭ ‬المتكاملة‭ ‬للأنواع‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬المخلفات،‭ ‬البلدية،‭ ‬الطبية‭ ‬والصناعية،‭ ‬كما‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬دور‭ ‬الابتكار‭ ‬البيئي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات،‭ ‬وعلاقتها‭ ‬برابطة‭ ‬المياه‭ ‬والطاقة‭ ‬والغذاء،‭ ‬والبدائل‭ ‬المستدامة‭ ‬المبتكرة‭ ‬للمواد،‭ ‬ويستهدف‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬الوظيفية‭ ‬من‭ ‬مديرين،‭ ‬موظفين،‭ ‬فنيين،‭ ‬وخريجين،‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬معارفهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭ ‬وتنويع‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬المتعلقة‭. ‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬طرحت‭ ‬هذا‭ ‬الدبلوم‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ -‬مكتب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭- ‬بطريقة‭ ‬التعليم‭ ‬المزدوجة‭ ‬افتراضيًا‭ ‬وحضوريًا‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬وقد‭ ‬استقطب‭ ‬اهتمام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬منها‭ ‬القطاعات‭ ‬البلدية‭ ‬والصناعية‭ ‬والصحية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اصبحت‭ ‬فيه‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬تحديات‭ ‬المدن‭ ‬الحضرية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

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