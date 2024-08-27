وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالتعاون‭ ‬الفعال‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والممثلة‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬وممثلي‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬استثمار‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬من

شبكات‭ ‬تنسيقية‭ ‬وطنية‭ ‬وإقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬لخدمة‭ ‬المصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

كما

أكد‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬عضوية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بملفات‭ ‬اللجنة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬المشاركات‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬وتنمية‭ ‬الخبرات‭ ‬البشرية‭ ‬وتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬التعاونية‭ ‬الثنائية‭ ‬والمتعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭. ‬‮

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وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬البرامج‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬قبول‭ ‬تمريرها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬والتي‭ ‬تقع‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬التعاون‭ ‬القطري‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬الآليات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬ورقابة‭ ‬المواد‭ ‬البيولوجية‭ ‬والكيميائية‭ ‬والأنظمة‭ ‬الحكومية‭ ‬المستخدمة‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات،‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتعامل‭ ‬لصد‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬محتمل‭ ‬لسلامة‭ ‬وأمان‭ ‬المجتمع‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعراض‭ ‬حملات‭ ‬التوعية‭ ‬الحكومية‭ ‬حول‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬والإشعاعية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التوجيه‭ ‬بتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬التثقيف‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬