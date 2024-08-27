وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، الذي عقد أمس في مقر وزارة الخارجية، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وفي بداية الاجتماع، رحب وزير الخارجية بأعضاء اللجنة، مشيداً بالتعاون الفعال بين الجهات الحكومية المعنية في مملكة البحرين والممثلة في اللجنة الوطنية وممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً ضرورة استثمار ما تم إنجازه من
شبكات تنسيقية وطنية وإقليمية ودولية لخدمة المصالح الوطنية في هذا الشأن.
كما
أكد أهمية الاستفادة من عضوية مملكة البحرين في المنظمات الدولية المرتبطة بملفات اللجنة، وذلك عبر المشاركات الفعالة في رفع الكفاءة وتنمية الخبرات البشرية وتطوير البرامج التعاونية الثنائية والمتعددة الأطراف مع الشركاء الاستراتيجيين من الدول الشقيقة والصديقة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض البرامج التقنية التي تم قبول تمريرها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تقع ضمن إطار برنامج التعاون القطري. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع الآليات الوطنية في رصد ورقابة المواد البيولوجية والكيميائية والأنظمة الحكومية المستخدمة لرفع مستوى تبادل المعلومات، لضمان تحقيق أفضل مستوى من التعاون والتعامل لصد أي تهديد محتمل لسلامة وأمان المجتمع.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض حملات التوعية الحكومية حول التعامل مع المواد الكيميائية والإشعاعية، حيث تم التوجيه بتكثيف الجهود في التثقيف المجتمعي في هذا الشأن.
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