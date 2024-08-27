مجندة إسرائيلية: جنود الصهيونية الدينية ((متعطشون للدماء والإبادة بغزة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬قالت‭ ‬المجندة‭ ‬إن‭ ‬قائد‭ ‬كتيبتها‭ ‬في‭ ‬لواء‭ ‬الإسكندروني،‭ ‬أحد‭ ‬ألوية‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬الصهيونية‭ ‬الدينية‭ ‬وهو‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

ووصفت‭ ‬المجندة‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬من‭ ‬الصهيونية‭ ‬الدينية‭ ‬بأنهم‭ ‬‮«‬متعطشون‭ ‬للدماء‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬طالب‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الصهيونية‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬الجيش‭ ‬بالتحقيق‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المجندة‭. ‬وأثار‭ ‬تعليق‭ ‬سموتريش‭ ‬جملة‭ ‬ردود‭ ‬أفعال،‭ ‬دعته‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬للأشخاص‭ ‬بالتعبير‭ ‬عن‭ ‬آرائهم،‭ ‬وطلبت‭ ‬منه‭ ‬الاهتمام‭ ‬بعمله‭ ‬كوزير‭ ‬للمالية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬انخفاض‭ ‬تصنيف‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفق‭ ‬شركات‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭. ‬والصهيونية‭ ‬الدينية‭ ‬تيار‭ ‬متغلغل‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ويحظى‭ ‬بنفوذ‭ ‬داخل‭ ‬دوائر‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬السياسي،‭ ‬أبرز‭ ‬وجوهها‭ ‬حاليا‭ ‬سموتريتش‭ ‬ووزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير،‭ ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬مجموعات‭ ‬غير‭ ‬متجانسة‭ ‬تختلف‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬دينية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وسياسية،‭ ‬لكنها‭ ‬تجتمع‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬إخلاء‭ ‬المستوطنات،‭ ‬وضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وتبرير‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬غير‭ ‬اليهود‭ ‬وطردهم‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬قتلهم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬السعي‭ ‬لبناء‭ ‬الهيكل،‭ ‬وفق‭ ‬تعبيرهم‭. ‬وتقدر‭ ‬الإحصاءات‭ ‬أعداد‭ ‬المنضوين‭ ‬تحت‭ ‬لواء‭ ‬الصهيونية‭ ‬الدينية‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬الإحصاء‭ ‬المركزي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنحو‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬10 % ‭ ‬من‭ ‬الإسرائيليين‭.‬