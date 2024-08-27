هيئة البحرين للسياحة تغلق مكتباً يزاول نشاطاً سياحياً غير مرخص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنها‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬كافة‭ ‬المواضيع‭ ‬والشكاوى‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬إليها،‭ ‬باعتبارها‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

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‬وأشارت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تنظمهُ‭ ‬القوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬تتطلبه‭ ‬مقتضيات‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬ونوهت‭ ‬الهيئة‭ ‬بضرورة‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬الموثوقين‭ ‬والمرخصين‭ ‬من‭ ‬قبلها،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬إجراء‭ ‬حجوزات‭ ‬سياحية‭ ‬عبر‭ ‬مكتب‭ ‬سياحي‭ ‬لا‭ ‬تتم‭ ‬إلا‭ ‬بترخيص‭ ‬مزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منبهةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬غير‭ ‬مرخصة‭ ‬ستتحمل‭ ‬تبعات‭ ‬مخالفتها‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬