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هيئة البحرين للسياحة تغلق مكتباً يزاول نشاطاً سياحياً غير مرخص

8/27/2024 7:10:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬متابعة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬للشكاوى‭ ‬الواردة‭ ‬إليها،‭ ‬قامت‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬السياحية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬السياحة‭. ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬مكتب‭ ‬قام‭ ‬بتقديم‭ ‬نشاط‭ ‬سياحي‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬وإحالته‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬وتمثلت‭ ‬المخالفة‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬حجوزات‭ ‬سياحية‭ ‬إلى‭ ‬الجمهورية‭ ‬العراقية،‭ ‬وعدم‭ ‬التزام‭ ‬صاحب‭ ‬المكتب‭ ‬بدفع‭ ‬الالتزامات‭ ‬المفروضة‭ ‬عليه‭ ‬للفندق‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬المسافرين‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بالحجز‭ ‬عبر‭ ‬المكتب‭.‬


‬وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنها‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬كافة‭ ‬المواضيع‭ ‬والشكاوى‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬إليها،‭ ‬باعتبارها‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬


‬وأشارت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تنظمهُ‭ ‬القوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬تتطلبه‭ ‬مقتضيات‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬ونوهت‭ ‬الهيئة‭ ‬بضرورة‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬الموثوقين‭ ‬والمرخصين‭ ‬من‭ ‬قبلها،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬إجراء‭ ‬حجوزات‭ ‬سياحية‭ ‬عبر‭ ‬مكتب‭ ‬سياحي‭ ‬لا‭ ‬تتم‭ ‬إلا‭ ‬بترخيص‭ ‬مزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منبهةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬غير‭ ‬مرخصة‭ ‬ستتحمل‭ ‬تبعات‭ ‬مخالفتها‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

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