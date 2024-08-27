هيئة البحرين للسياحة تغلق مكتباً يزاول نشاطاً سياحياً غير مرخص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار متابعة هيئة البحرين للسياحة والمعارض للشكاوى الواردة إليها، قامت إدارة الرقابة السياحية باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقًا لقانون السياحة. حيث تم إغلاق مكتب قام بتقديم نشاط سياحي دون ترخيص وإحالته للنيابة العامة، وتمثلت المخالفة في إجراء حجوزات سياحية إلى الجمهورية العراقية، وعدم التزام صاحب المكتب بدفع الالتزامات المفروضة عليه للفندق الذي يقيم فيه عدد من المواطنين المسافرين الذين قاموا بالحجز عبر المكتب.
وأكدت الهيئة أنها حريصة على متابعة كافة المواضيع والشكاوى التي ترد إليها، باعتبارها الجهة المعنية بالرقابة على مكاتب السفر والسياحة بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.
وأشارت هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى أنها ماضية في إنفاذ القوانين ذات الصلة، وفق ما تنظمهُ القوانين المعمول بها في مملكة البحرين وما تتطلبه مقتضيات المصلحة العامة، ونوهت الهيئة بضرورة التعاقد مع مكاتب السفر والسياحة الموثوقين والمرخصين من قبلها، حيث إن إجراء حجوزات سياحية عبر مكتب سياحي لا تتم إلا بترخيص مزاولة النشاط الصادر عن الجهات المختصة في مملكة البحرين، منبهةً إلى أن أي جهة غير مرخصة ستتحمل تبعات مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها.
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