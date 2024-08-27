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(باريس 2024).. بيع أكثر من مليوني تذكرة لدورة الألعاب البارالمبية

8/27/2024 3:20:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 27 - 8 (كونا) -- أعلن منظمو دورة الألعاب البارالمبية اليوم الثلاثاء بيع أكثر من مليوني تذكرة لدورة الالعاب مع الاستعداد لافتتاح الألعاب وسط العاصمة الفرنسية باريس غدا الأربعاء.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للدورة توني استانغيت لمحطة (فرانس انتر) الاذاعية "قمنا بالفعل ببيع حوالي مليوني تذكرة لذلك سيكون هناك ملاعب كاملة" مشيرا إلى أنه لا تزال هناك 500 ألف تذكرة غير مباعة.

وأضاف "مليارات الأشخاص شاهدوا الألعاب الأولمبية" معتبرا انها كانت دورة استثنائية حطمت كل الأرقام القياسية" بالنسبة للجماهير والمشاهدة في جميع أنحاء العالم.

وتنطلق الألعاب البارالمبية في نسختها ال17 في العاصمة باريس لأول مرة في تاريخها وسط أجواء مفعمة بالحماس وتجهيزات عالية المستوى.

وتنطلق الدورة يوم غد الأربعاء لتستمر حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة حوالي 4400 رياضي من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة في مواقع استثنائية وشهيرة مثل برج إيفل وقصر فرساي والغراند باليه.(النهاية)



م ع / م ع ا


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