(باريس 2024).. بيع أكثر من مليوني تذكرة لدورة الألعاب البارالمبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 27 - 8 (كونا) -- أعلن منظمو دورة الألعاب البارالمبية اليوم الثلاثاء بيع أكثر من مليوني تذكرة لدورة الالعاب مع الاستعداد لافتتاح الألعاب وسط العاصمة الفرنسية باريس غدا الأربعاء.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للدورة توني استانغيت لمحطة (فرانس انتر) الاذاعية "قمنا بالفعل ببيع حوالي مليوني تذكرة لذلك سيكون هناك ملاعب
كاملة" مشيرا إلى أنه لا تزال هناك 500 ألف تذكرة غير مباعة.
وأضاف "مليارات الأشخاص شاهدوا الألعاب الأولمبية" معتبرا انها كانت دورة استثنائية حطمت كل الأرقام القياسية" بالنسبة للجماهير والمشاهدة في جميع أنحاء العالم.
وتنطلق الألعاب البارالمبية في نسختها ال17 في العاصمة باريس لأول مرة في تاريخها وسط أجواء مفعمة بالحماس وتجهيزات عالية المستوى.
وتنطلق الدورة يوم غد الأربعاء لتستمر حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة حوالي 4400 رياضي من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة في مواقع استثنائية وشهيرة مثل برج إيفل وقصر فرساي والغراند باليه.(النهاية)
م ع / م ع ا
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