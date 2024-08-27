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الهند والبرازيل تبحثان سبل تعزيز التعاون بالعلاقات الثنائية والتطورات الجيوسياسية العالمية

8/27/2024 3:20:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 27 - 8 (كونا) -- بحثت الهند والبرازيل اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون بالعلاقات الثنائية والتطورات الجيوسياسية العالمية في اطار اللجنة المشتركة بين الهند والبرازيل التاسعة.

وقال وزير الشؤون الخارجية الهندية ايس جايشانكار في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) انه ترأس مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا الاجتماع التاسع للجنة المشتركة بين البلدين في نيودلهي واصفا الاجتماع ب"المثمر والناجح".

وأضاف
أن مباحثات الاجتماع تركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال التجارة والدفاع والطاقة والوقود الحيوي والصحة والزراعة المستدامة والفضاء والاتصال والتكنولوجيا وتعزيز الروابط التجارية.

وأوضح جايشانكار أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره البرازيلي حول التطورات الجيوسياسية العالمية والمخاوف المشتركة (للجنوب العالمي) وتعزيز المشاركة بمجموعة (بريكس) ومجموعة دول جنوب إفريقيا ومجموعة (جي 20) والأمم المتحدة مؤكدا دعم نيودلهي المستمر لرئاسة البرازيل لمجموعة (جي 20).(النهاية)



ا ت ك / م ع ا


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