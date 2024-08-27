الهند والبرازيل تبحثان سبل تعزيز التعاون بالعلاقات الثنائية والتطورات الجيوسياسية العالمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 27 - 8 (كونا) -- بحثت الهند والبرازيل اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون بالعلاقات الثنائية والتطورات الجيوسياسية العالمية في اطار اللجنة المشتركة بين الهند والبرازيل التاسعة.
وقال وزير
الشؤون الخارجية الهندية ايس جايشانكار في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي
(اكس) انه ترأس مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا الاجتماع التاسع للجنة المشتركة بين البلدين في نيودلهي واصفا الاجتماع ب"المثمر والناجح".
وأضاف
أن مباحثات الاجتماع تركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال التجارة والدفاع والطاقة والوقود الحيوي والصحة والزراعة المستدامة والفضاء والاتصال والتكنولوجيا وتعزيز الروابط التجارية.
وأوضح جايشانكار أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره البرازيلي حول التطورات الجيوسياسية العالمية والمخاوف المشتركة (للجنوب العالمي) وتعزيز المشاركة بمجموعة (بريكس) ومجموعة دول جنوب إفريقيا ومجموعة (جي 20) والأمم المتحدة مؤكدا دعم نيودلهي المستمر لرئاسة البرازيل لمجموعة (جي 20).(النهاية)
ا ت ك / م ع ا
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