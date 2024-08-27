البحرين تدين دعوة وزير في حكومة الاحتلال إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 27 - 8 (كونا) -- دانت البحرين اليوم الثلاثاء بشدة تصريحات وزير
في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعو إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أن هذه التصريحات تعد انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي وتحريضا خطيرا على العداوة والكراهيةالدينية.
ودعت إلى احترام الوضع القانوني والتاريخي والديني القائم في القدس والتوقف عن أي أعمال أو ممارسات استفزازية من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين وتهديد الأمن والاستقرار. (النهاية)
خ ن ع / ف ا س
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