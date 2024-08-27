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البحرين تدين دعوة وزير في حكومة الاحتلال إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى

8/27/2024 3:20:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 27 - 8 (كونا) -- دانت البحرين اليوم الثلاثاء بشدة تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعو إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك.


واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أن هذه التصريحات تعد انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي وتحريضا خطيرا على العداوة والكراهيةالدينية.


ودعت إلى احترام الوضع القانوني والتاريخي والديني القائم في القدس والتوقف عن أي أعمال أو ممارسات استفزازية من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين وتهديد الأمن والاستقرار. (النهاية)




خ ن ع / ف ا س




MENAFN27082024000071011013ID1108607643

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