(مركز العجيري): القمر يشرق مقترنا مع نجم (بولوكس) وخلية النحل نهاية الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 8 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي اليوم الثلاثاء إن القمر سيشرق يوم الجمعة المقبل في 30 الجاري مقترنا مع النجم رأس التوأم المقدم المعروف باسم (بولوكس) وخلية النحل نهاية الشهر.
واضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه سيمكن رؤية ظاهرة الاقتران بالعين المجردة السليمة خلال فجر يوم الجمعة حتى يختفي المشهد مع شدة ضوء الشفق الصباحي جراء شروق الشمس مبينا ان (بولوكس) نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس.
واوضح أن القمر سيشرق كذلك نهاية الشهر الجاري مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل مبينا أنه يمكن رؤية هذا الاقتران خلال وقت الفجر صباحا باستخدام تلسكوب صغير حتى يختفي المشهد مع شدة ضوء الشفق الصباحي جراء شروق الشمس.(النهاية)
ز ه ر / ط أ ب
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