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رئيس الوزراء البريطاني: ميزانية أكتوبر المقبل موجعة

8/27/2024 3:20:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 27 - 8 (كونا) –- حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء من أن الميزانية التي ستعلنها حكومته في شهر أكتوبر المقبل ستكون "موجعة" وتتضمن "مطالب كبيرة" ستطرح على الشعب.


ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن ستارمر قوله في خطاب ألقاه حول خطط حكومته إنه "يتعين على الشعب القبول بظروف عصيبة لمدة قصيرة من اجل العيش في ظروف جيدة ولكن لفترة طويلة".


وأضاف "وجدنا الأمور أسوأ مما كنا نتخيل" متهما حزب المحافظين "بخلق فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني".


وقال إن من شاركوا بأعمال الشغب الاخيرة التي شهدتها بلاده "رأوا الصدوع في مجتمعنا بعد مرور 14 عاما من الإخفاق واستغلوا ذلك" مشددا على الحاجة إلى "اتخاذ إجراءات صارمة من أجل إصلاح أساسات البلاد".


وجدد التأكيد على أن حكومته لن ترفع قيمة التأمين الوطني أو ضريبة الدخل او قيمة الضريبة المضافة.


وكانت بريطانيا شهدت في الفترة الأخيرة حالة من الانفلات الامني والفوضى جراء احتجاجات عنصرية معادية لسياسة الهجرة واللجوء انتهت بمواجهات دامية مع قوات مكافحة الشغب.(النهاية)




ن ب ش / ف ا س




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