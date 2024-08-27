رئيس الوزراء البريطاني: ميزانية أكتوبر المقبل موجعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 27 - 8 (كونا) –- حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء من أن الميزانية التي ستعلنها حكومته في شهر أكتوبر المقبل ستكون "موجعة" وتتضمن "مطالب كبيرة" ستطرح على الشعب.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن ستارمر قوله في خطاب ألقاه حول خطط حكومته إنه "يتعين على الشعب القبول بظروف عصيبة لمدة قصيرة من اجل العيش في ظروف جيدة ولكن لفترة طويلة".
وأضاف "وجدنا الأمور أسوأ مما كنا نتخيل" متهما حزب المحافظين "بخلق فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني".
وقال إن من شاركوا بأعمال الشغب الاخيرة التي شهدتها بلاده "رأوا الصدوع في مجتمعنا بعد مرور 14 عاما من الإخفاق واستغلوا ذلك" مشددا على الحاجة إلى "اتخاذ إجراءات صارمة من أجل إصلاح أساسات البلاد".
وجدد التأكيد على أن حكومته لن ترفع قيمة التأمين الوطني أو ضريبة الدخل او قيمة الضريبة المضافة.
وكانت بريطانيا شهدت في الفترة الأخيرة حالة من الانفلات الامني والفوضى جراء احتجاجات عنصرية معادية لسياسة الهجرة واللجوء انتهت بمواجهات دامية مع قوات مكافحة الشغب.(النهاية)
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