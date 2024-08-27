السعودية تدين الهجوم الارهابي بمقاطعة (بلوشستان) في باكستان
التاريخ
8/27/2024 3:20:25 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 27 - 9 (كونا) -- دانت السعودية اليوم الثلاثاء الهجوم الارهابي بمقاطعة (بلوشستان) في باكستان واسفر عن وفاة واصابة العشرات.
واكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان موقفها الثابت في نبذ كافة اشكال العنف والتطرف واستهداف المدنيين معربة عن خالص التعازي والمواساة لاسر الضحايا وحكومة وشعب باكستان.(النهاية)
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