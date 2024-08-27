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لبنان: وصول الناقلة (كام الين) سيسمح برفع التغذية بالتيار الكهربائي إلى 6 ساعات

8/27/2024 3:20:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 8 (كونا) -- أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ان ناقلة النفط (كام الين) المحملة بثلاثين الف طن من وقود (الفيول) وصلت الى منطقة الزهراني جنوب لبنان من الجزائر وبدأت بإفراغ حمولتها.


ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن الوزير فياض قوله ان وصول الناقلة بشحنتها الى معمل الزهراني الحراري "سيسمح برفع التغذية بالتيار الكهربائي الى ما بين 4 و 6 ساعات يوميا".


وكانت (مؤسسة كهرباء لبنان) اعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري توقف التغذية بالتيارالكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية كالمطار ومرفأ بيروت بسبب "الخروج القسري" ونفاد وقود الفيول لاخر مجموعة إنتاجية لمعمل (الزهراني) المتبقية على الشبكة الكهربائية.


كما اعلنت الجزائر الاسبوع الماضي عن انطلاق ناقلة نفط من ميناء (لسكيكدة) شرق الجزائر محملة بشحنة من الوقود (الفيول) تقدر بثلاثين الف طن لامداد لبنان بالكميات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بعد توقفها.(النهاية)




ف ز / ف ا س


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