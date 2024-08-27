لبنان: وصول الناقلة (كام الين) سيسمح برفع التغذية بالتيار الكهربائي إلى 6 ساعات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 27 - 8 (كونا) -- أعلن وزير
الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ان ناقلة النفط (كام الين) المحملة بثلاثين الف طن من وقود (الفيول) وصلت الى منطقة الزهراني جنوب لبنان من الجزائر وبدأت بإفراغ حمولتها.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن الوزير فياض قوله ان وصول الناقلة بشحنتها الى معمل الزهراني الحراري "سيسمح برفع التغذية بالتيار الكهربائي الى ما بين 4 و 6 ساعات يوميا".
وكانت (مؤسسة كهرباء لبنان) اعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري توقف التغذية بالتيارالكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية كالمطار ومرفأ بيروت بسبب "الخروج القسري" ونفاد وقود الفيول لاخر مجموعة إنتاجية لمعمل (الزهراني) المتبقية على الشبكة الكهربائية.
كما اعلنت الجزائر الاسبوع الماضي عن انطلاق ناقلة نفط من ميناء (لسكيكدة) شرق الجزائر محملة بشحنة من الوقود (الفيول) تقدر بثلاثين الف طن لامداد لبنان بالكميات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بعد توقفها.(النهاية)
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