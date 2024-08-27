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حكماء المسلمين يستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى

8/27/2024 3:17:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعرب مجلس حكماء المسلمين عن استنكاره الشديد لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك.

وشدد المجلس، في بيان له اليوم، على أن هذه التصريحات تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وخرقا للقوانين الدولية التي تؤكد أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين فقط.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جميع أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته، محذرا من أن مثل هذه التصريحات تسهم في تصعيد التوتر وعرقلة الجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة.

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