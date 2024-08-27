حكماء المسلمين يستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب مجلس حكماء المسلمين عن استنكاره الشديد لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك.
وشدد المجلس، في بيان له اليوم، على أن هذه التصريحات تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وخرقا للقوانين الدولية التي تؤكد أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين فقط.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جميع أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته، محذرا من أن مثل هذه التصريحات تسهم في تصعيد التوتر وعرقلة الجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة.
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