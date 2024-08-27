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ترمب: هاريس من قررت الانسحاب من أفغانستان - جريدة الوطن السعودية

8/27/2024 3:12:20 PM
(MENAFN- Al Watan) قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، إن كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية، هي من قررت انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وليس الرئيس جو بايدن.
وأضاف في تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية: ((لقد تفاخرت بأنها ستكون آخر شخص في الغرفة، وكانت كذلك. كانت آخر شخص في الغرفة مع بايدن عندما قرر الاثنان سحب القوات من أفغانستان)). وأضاف: ((القول الفصل كان لها)).
وقد وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية سلام مع طالبان في عهد ترمب، بهدف إنهاء أطول حرب في أمريكا وإعادة قواتها.
وأشار بايدن إلى هذه الاتفاقية دون التركيز على اجتياح طالبان أفغانستان، قائلا إن الاتفاقية تلزمه بسحب القوات، وتهيئة الوضع للفوضى في البلاد.
وأظهرت مراجعة إدارة بايدن قرار الانسحاب من أفغانستان بأن إجلاء الأمريكيين والحلفاء من هناك كان يجب أن يبدأ في وقت أقرب، لكنها عزت التأخيرات إلى الحكومة الأفغانية وجيشها، وإلى تقييمات الجيش الأمريكي والاستخبارات.
وقد قال الجنرالان الأمريكيان الأرفع مستوى اللذان أشرفا على الإخلاء إن الإدارة خططت بشكل غير كافٍ للانسحاب. وأخبر الضابط العسكري الأعلى رتبة بالبلاد في ذلك الوقت، رئيس هيئة الأركان المشتركة -آنذاك- الجنرال مارك ميلي، المشرعين، في وقت سابق من هذا العام، بأنه حث بايدن على الاحتفاظ بقوة من 2500 جندي، لتقديم الدعم، لكن بايدن قرر الاحتفاظ بـ650 جنديًا من أجل تأمين السفارة الأمريكية.

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