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هل تثمر زيارة سوليفان إلى الصين عن مرحلة تهدئة مع واشنطن - جريدة الوطن السعودية

8/27/2024 3:12:19 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار تحسين العلاقات بين القطبين، زار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، بكين لأول مرة منذ ثماني سنوات، حيث تهدف زيارته لعقد لقاءات مع شخصيات دبلوماسية بارزة بغية تخفيف التوترات التي تصاعدت خلال فترة حكم بايدن.
ويتوقع أن تعبد زيارة سوليفان إلى بكين الطريق لعقد قمة محتملة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، حيث أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية الرسمية بأن وصول سوليفان إلى بكين يأتي ((في إطار تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع الزعيمين في سان فرانسيسكو)) في نوفمبر الماضي.
تنفيذ توافق سان فرانسيسكو
وأجرى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، وانغ يي، محادثات في بكين، أمس، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وخلال الاجتماع، قال وانغ إنّ الهدف الأساسي للجولة الجديدة من الاتصالات الإستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة هو تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في اجتماع سان فرانسيسكو.
وسلط وانغ الضوء على التقدم المحرز تحت قيادة الرئيسين الصيني، شي جين بينغ، والأمريكي جو بايدن، مشددًا على ضرورة التركيز على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المتبادل للمنفعة، وقال وانغ إنّ تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه خلال قمة سان فرانسيسكو بين الرئيسين هو مسؤولية مشتركة، معربًا عن أمله في أن تظل هذه الجولة من الاتصالات إستراتيجية وموضوعية، وأن تصبح بناءة أكثر.
من جانبه، كرر جيك سوليفان التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بإدارة العلاقات الأمريكية الصينية بمسؤولية، وتجنب الصراع، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب سوليفان عن رغبته في إجراء حوار مثمر بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بهدف تنفيذ التوافق الذي أبرمه الرئيسان.
لقاءات سوليفان في بكين
تهدف مبادرة البيت الأبيض إلى معالجة القضايا العالقة التي تفاقمت خلال عامي 2022 و2023، ولم تبدأ بالتفكك إلا قبل بضعة أشهر، تحديدًا في مايو، عندما التقى سوليفان بنظيره الصيني وانغ يي في فيينا، ومنذ ذلك الحين، تكررت اللقاءات بينهما في مالطا وتايلاند، ولكن محادثات هذا الأسبوع تمثل اللقاء الأول على الأراضي الصينية، حيث يتضمن جدول أعمال سوليفان محادثات مع وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وهو الاجتماع الخامس بينهما منذ العام الماضي.
القضايا المطروحة
من المتوقع أن تتناول المحادثات قضايا شائكة تشمل تايوان، بحر الصين الجنوبي، مكافحة مخدرات الفنتانيل، واتهامات الصين بإمداد الأسلحة الروسية. من ناحية أخرى، يعتزم وانغ يي إثارة ما تعتبره الصين ((الإجراءات التعسفية)) الأمريكية، مثل التعريفات الجمركية وضوابط التصدير والعقوبات الأحادية.
التوترات الإقليمية
تأتي زيارة سوليفان أيضًا في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية-الفلبينية توترات متزايدة في بحر الصين الجنوبي، حيث قامت اليابان، حليفة الولايات المتحدة، بإرسال مقاتلات بعد توغل طائرة عسكرية صينية في مجالها الجوي، وهو ما وصفته طوكيو بأنه ((انتهاك خطير)) لسيادتها، كذلك، اتهم وزير الدفاع الفلبيني بكين بأنها ((أكبر معطل)) للسلام في جنوب شرق آسيا بعد أسبوع من المواجهات بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي.
أثر الزيارة على السياسة الأمريكية
ولا يمكن فصل سياق الزيارة عن الانتخابات الأمريكية المقبلة، رغم أن إدارة بايدن أكدت أن زيارة سوليفان ليست مرتبطة مباشرة بالانتخابات، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية عقد اجتماع آخر بين بايدن وشي قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي في يناير. ولم يقم بايدن بعد بزيارة الصين خلال فترة رئاسته، مما يسلط الضوء على أهمية هذه الزيارة في سياق العلاقات الدولية المتوترة.
ملفات التوتر بين بكين وواشنطن
- ملف تايوان.
- بحر الصين الجنوبي.
- مكافحة مخدرات الفنتانيل.
- اتهامات أمريكا للصين بإمداد الأسلحة الروسية
- اتهامات الصين لأمريكا بتعمد وضع إجراءات تعسفية كالتعريفات الجمركية وضوابط التصدير والعقوبات الأحادية.

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