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خفض استهلاك المياه للجهات الحكومية الأكثر استهلاكا

8/27/2024 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يسعى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) إلى خفض استهلاك المياه للجهات الحكومية الأكثر استهلاكا، بعدما حقق في عام 2022 خفضا في استهلاك المياه تجاوز 75% عقب دراسة وتطبيق حلول خفض الاستهلاك في مواقع ومنشآت حكومية متعددة.
ونظم المركز في مدينة الرياض، أمس، ورشة عمل بعنوان ((مبادرة خفض استهلاك المياه للجهات الحكومية)). ويأتي عقد الورشة الثالثة خلال العام 2024 بهدف تعزيز جهود التعاون مع مختلف الجهات، لتحقيق الاستدامة المائية، وتعزيز ثقافة الترشيد في استهلاك المياه.
مصادر بديلة
ركزت الورشة على أهمية تحويل المملكة إلى نموذج عالمي في مجال الاستدامة المائية من خلال تبني إجراءات استباقية للكشف عن تسربات المياه ومعالجتها، لإيقاف هدر المياه، إلى جانب العمل على مسار تحسين كفاءة وترشيد المياه من خلال المتابعة الدورية لاستهلاك المياه بالمواقع التابعة للجهات الحكومية، والعمل على الوصول للاستهلاك الطبيعي حسب عدد المستخدمين لكل موقع، وتنفيذ الصيانة الوقائية لمنظومة المياه لكل موقع، والاستفادة من الدليل الذي تم تنفيذه من قِبل المركز، لفحص منظومة المياه، بالإضافة إلى الاعتماد على المصادر البديلة لمياه الشبكة العامة للاستخدام في أغراض التبريد والري وغيرها من الاستخدامات، والعمل على تنفيذ خطة لاستبدال بالأدوات الصحية غير المرشدة أخرى مرشدة وفق اللائحة الفنية المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
مشاريع ومبادرات
يأتى إطلاق ((مائي)) بداية عام 2024 مبادرة خفض استهلاك المياه في جميع الجهات الحكومية بـ10% بحلول نهاية العام 2024 نتيجة ما تحقق من نتائج مشجعة في خفض استهلاك المياه، التي تحققت من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات عدة، كان أهمها مشروع ترشيد المياه بالقطاع الحكومي الذي أطلقه ((مائي)) في عام 2022، والذي يهدف إلى دراسة وتطبيق حلول خفض الاستهلاك في مواقع ومنشآت حكومية متعددة، وأثمر عن تحقيق خفض باستهلاك المياه تجاوز 75%، ومشروع تنفيذ حلول ترشيدية في 436 موقعًا تابعًا لوزارتي التعليم والشؤون الإسلامية، وذلك من خلال التعاون المشترك بين ((مائي)) ووزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي أثمر عن تحقيق متوسط خفض لاستهلاك المياه تجاوز 78% في الجهات المشاركة.

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