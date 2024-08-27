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دعوة الملاك لتسوير أراضيهم

8/27/2024 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة منطقة تبوك عن دخول مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في المنطقة حيز التنفيذ بـ141 قطعة مستهدفة للتسوير كمرحلة ثالثة، داعية جميع ملاك هذه الأراضي إلى تسوير أراضيهم تفاديًا للغرامات المالية.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة المستهدفة للتسوير في منطقة تبوك تشمل 30 قطعة في طريق أبو بكر الصديق، و20 قطعة بطريق الملك عبدالعزيز، و22 قطعة على طريق الملك عبدالله، و34 قطعة في طريق الأمير سلطان، و35 قطعة بطريق الملك فهد.
ودعت أمانة منطقة تبوك ملاك الأراضي الفضاء إلى الإسراع في إصدار تراخيص التسوير عبر منصة ((بلدي)) وفقًا للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة، وذلك تفاديًا للغرامات التي أقرتها الوزارة بـ100 ريال لكل متر طولي، على أن تتكرر الغرامة كل أسبوعين في حال عدم التنفيذ.
تستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخلها، وحمايتها من التعديات، وتوضيح حدود ملكية الأرض.

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