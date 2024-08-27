دعوة الملاك لتسوير أراضيهم

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت أمانة منطقة تبوك عن دخول مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في المنطقة حيز التنفيذ بـ141 قطعة مستهدفة للتسوير كمرحلة ثالثة، داعية جميع ملاك هذه الأراضي إلى تسوير أراضيهم تفاديًا للغرامات المالية.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة المستهدفة للتسوير في منطقة تبوك تشمل 30 قطعة في طريق أبو بكر الصديق، و20 قطعة بطريق الملك عبدالعزيز، و22 قطعة على طريق الملك عبدالله، و34 قطعة في طريق الأمير سلطان، و35 قطعة بطريق الملك فهد.
ودعت أمانة منطقة تبوك ملاك الأراضي الفضاء إلى الإسراع في إصدار تراخيص التسوير عبر منصة ((بلدي)) وفقًا للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة، وذلك تفاديًا للغرامات التي أقرتها الوزارة بـ100 ريال لكل متر طولي، على أن تتكرر الغرامة كل أسبوعين في حال عدم التنفيذ.
تستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخلها، وحمايتها من التعديات، وتوضيح حدود ملكية الأرض.
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