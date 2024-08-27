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28 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة

8/27/2024 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (28) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة ((نأتي إليك))، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة ((موجودين)) الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، وشملت خدمات الوحدات المتنقلة مناطق القصيم ومكة المكرمة وعسير والجوف والحدود الشمالية والرياض وحائل ونجران والباحة.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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