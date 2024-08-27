كولومبيا تفتح تحقيقًا ضدّ شركة لتعبئة كوكا كولا

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت السلطات الكولومبيّة الاثنين عن فتح تحقيق إداريّ ضدّ شركة لتعبئة "كوكا كولا" يشتبه في أنّها سحبت كمّيّة من المياه من بلدة قريبة من بوغوتا، رغم الجفاف والتقنين اللّذين تشهدهما العاصمة.

وأفاد تحقيق صحافيّ نشر أخيرًا أنّ شركة "مانانتيال" Manantial التابعة لـ"كوكا كولا" تسحب آلاف اللترات من الماء "من دون قيود" في بلدة لا كاليرا القريبة من بوغوتا، في الجبال المشرفة على العاصمة.

ويعاني الملايين من سكان بوغوتا ومحيطها انقطاعا دوريا للمياه منذ نيسان/أبريل؛ بسبب انخفاض احتياطي المياه وغياب أية متساقطات.

وأعلنت مؤسّسة كونديناماركا المستقلّة، وهي هيئة بيئيّة محلّيّة، أنّها ستتحقّق من هذه التقارير الصحافيّة.

وقال مدير المؤسّسة ألفريد باليستيروس لمحطّة إذاعيّة محلّيّة الاثنين إنّ القانون "ينصّ بوضوح على أنّ الأولويّة في الاستخدام يجب أن تكون للاستهلاك البشريّ وليس للأنشطة الصناعيّة".

وكانت بوّابة "فوراجين" الإخباريّة أفادت في 11 آب/أغسطس الجاري بأنّ "مانانتيال"، وهي واحدة من سبع شركات لتعبئة "كوكا كولا" في كولومبيا، كانت تستخرج أكثر من 279 ألف لتر من المياه يوميًّا من نهر في لا كاليرا، في خضمّ حال طوارئ سببها الجفاف التامّ.