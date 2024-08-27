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رجال الاعمال تعزز العلاقات الاقتصادية مع الفلبين

8/27/2024 3:11:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع السفير الفلبيني لدى المملكة السيد سانتوس ولفريدو والقنصل أنجيلي بايويمو ونائبتها ستيلا ماري، اليوم الثلاثاء في مقر الجمعية، لبحث وتعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالرحيم البقاعي، أيمن علاونة، والمدير العام للجمعية طارق حجازي.
أكد الطباع أن العلاقات الأردنية الفلبينية الصديقة تساهم في رفد مجتمع الأعمال الأردني والفلبيني في جميع المجالات الاقتصادية، وتساهم في اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين حيث تتمتع المملكة ببيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين، وتشهد المملكة في الوقت الحالي مشاريع تنموية كبرى على الصعيد المحلي والإقليمي تتيح فرص للمستثمرين الفلبينين للاستثمار فيها حيث تتطلع الجمعية إلى توسيع الاستثمارات مع الفلبين وجذب المستثمرين الفلبينين إلى المملكة، وأشار أن الجمعية تسعى إلى تأسيس مجلس أعمال أردني فلبيني يعزيز التعاون المشترك ويخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال الأردني والفلبيني، حيث أسست الجمعية 36 مجلس أعمال عربي ودولي ساهم في رفد كافة التطلعات والمجالات الاقتصادية على الصعيد المحلي والدولي.

وأشار الطباع أن الأردن يتمتع بحصانة تجارية واستثمارية من خلال توقيعه اتفاقيات تجارة حرة FAT مع العديد من الدول العربية والعالمية والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وإزالة بعض الحواجز أمام التجارة والاستثمار مع العديد من الدول، وسهلت العلاقات التجارية مع الدول المشاركة، فتسعى الجمعية من خلال الاتفاقية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن والفلبين وزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلبيني ، حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضعيف ولا يرقى إلى مستوى العلاقات الصديقة التي تجمع البلدين.

من جانبه، أشار ولفريدو على عمق العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية التي تجمع الأردن والفلبين منذ 48 عام، وأشار إلى حجم التجارة بين الأردن والفلبين الذي لا يلبي الطموح، حيث تسعى السفارة الفلبينية إلى زيادة حجم التجارة والعمل على زيادة الفرص التصديرية غير المستغلة بين البلدين، وتذليل المعيقات التجارية التي تحد من زيادة الصادرات الأردنية إلى الفلبين، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكد على وضع جدول مكثف لعقد لقاءات وزيارات عمل بين مجتمعي الأعمال في القطاع الخاص في كلا الجانبين، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي من خلال الشراكة مع جمعية رجال الأعمال الفلبينين.

كما أشار أن الأردن تتمتع ببيئة آمنة ومستقرة للسياحة والاستثمار على الرغم الصراعات المحيطة به والإقليم الملتهب، إلا أنه يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في العديد من المجالات الاقتصادية خاصة قطاع السياحة والزراعة والذكاء الاصطناعي.

وعرض ولفريدو فرص الاستثمار القائمة في الفلبين والتي يمكن بناءها على مبدأ الميزة التنافسية لكل دولة، ويتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الأردنية في الفلبين والاستفادة من الخبرات الأردنية المؤهلة في إقامة مشاريع تنموية كبرى على الصعيد الإقليمي والعالمي.

بدوره، أشار عبدالرحيم البقاعي إلى تعزيز الاستثمارات الفلبينية في مشاريع الطاقة المتجددة ، حيث أن الأردن من الدول المتقدمة في استخدام الطاقة المتجددة، وهي ميزة للأردن وتعتبر متطلب أساسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى دول العالم، كما أشار على مشاريع السياحة العلاجية حيث تتمتع المملكة بتقدمها العلمي في المجال الطبي، وامتلاكها أدوات متطورة وكوادر طبية على درجة عالية من الكفاءة، كما أكد علاونة على ضرورة تسهيل المبادلات المالية بين البلدين بشكل مباشر مما له الأثر على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

ومن الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والفلبين بلغ ما يقارب 13.6 مليون دولار خلال عام 2023 ، حيث شكلت الصادرات ما يقارب 8.1 مليون دولار،بينما شكلت المستوردات ما يقارب 5.5 مليون دولار.

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